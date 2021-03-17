Son dakika spor haberleri: Belhanda'ya ağır eleştiri! "Hiç şüphem kalmadı"

İçimde ufak şüpheler vardı.. O Belhanda rezili hakkındaki eleştirilerimde "Ağır sözcükler mi kullandım acaba" diye.. Ama Fener medyasının Belhanda'sız Galatasaray paniği içinde nasıl zavallı çırpındığını, o ruhsuz rezilin gidişini nasıl ağır eleştirip, Galatasaray'da Başkan, yönetim ve senin aranı açmak için nasıl ve hâlâ kullandığını, hem de skor yazarı oldukları halde, Kayseri önünde 3-0 galibiyet sağlayan takımı alkışlayacaklarına, orda bile saçma sapan eleştiriler yaptıklarını, oynattığın bu yeni, aslında seni zaferlere götüren "eski" futbola dönüşünü nasıl yere vurduklarını okuyunca, hiç şüphem kalmadı Hocam..