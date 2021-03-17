17 Mart 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Belhanda'ya ağır eleştiri! "Hiç şüphem kalmadı"

Galatasaray, Sivasspor maçından 2-2 beraberlikle ayrılmış ve maçın ardından Belhanda zemin üzerinden yönetimi eleştirmişti. Bu gelişme sonrasında Faslı yıldızın sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi. A Spor yorumcusu ve Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç, 31 yaşındaki oyuncuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazı... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Belhanda'ya ağır eleştiri! Hiç şüphem kalmadı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 Giriş Tarihi: 17.03.2021

'da yaptığı açıklamaların ardından 'nın sözleşmesi feshedilmişti.

Son dakika spor haberleri: Belhanda'ya ağır eleştiri! Hiç şüphem kalmadı

Geçtiğimiz sezon taraftarla küfürleşen, kazandığı paraya karşılık oynadığı futbolla bir türlü istenen seviyeye çıkamayan Faslı futbolcu ile son olarak ipler kopartılmıştı.

Son dakika spor haberleri: Belhanda'ya ağır eleştiri! Hiç şüphem kalmadı

TEK TARAFLI FESHEDİLDİ

, Demir Grup Sivasspor maçının ardından saha zeminini eleştirmiş ve yöneticileri hedef aldığı iddia edilmişti.

Son dakika spor haberleri: Belhanda'ya ağır eleştiri! Hiç şüphem kalmadı

yönetimi bu sözlerin ardından Faslı futbolcunun sözleşmesini tek taraflı feshettiğini açıklanmıştı.

Son dakika spor haberleri: Belhanda'ya ağır eleştiri! Hiç şüphem kalmadı

SÜRPRİZ KARAR

yönetiminin aldığı fesih kararı sürpriz olarak karşılandı. Galatasaray Teknik Direktörü 'in ayrılığa sıcak bakmadığı iddia edilirken yönetimin buna rağmen fesih kararı aldığı öne sürüldü.

Son dakika spor haberleri: Belhanda'ya ağır eleştiri! Hiç şüphem kalmadı

'BÜYÜK HATA YAPTILAR'

'nın menajeri William D'Avila ayrılık kararının ardından açıklamalarda bulunmuş ve 'ın çok büyük bir hata yaptığının altını çizmişti.

Son dakika spor haberleri: Belhanda'ya ağır eleştiri! Hiç şüphem kalmadı

TERİM'DEN DE AÇIKLAMA GELMİŞTİ

'da teknik direktör , Kayserispor maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunmuştu.

Son dakika spor haberleri: Belhanda'ya ağır eleştiri! Hiç şüphem kalmadı

"GALATASARAY KÜLTÜRÜNE YAKIŞIR ŞEKİLDE YOLCU ETTİK"

'nın ayrılığına değinen deneyimli teknik adam, "Orada da neler beklediğini görüyorum insanların ama biz Belhanda'yı 6 ay yazmadığımız Nagatomo'yu, Gomis'i, Drogba'yı, Melo'yu nasıl gönderdiysek onu da 4 sene hizmet etmiş bir oyuncumuz olduğu için sahanın kenarında tüm çalışanlara, emek verenlere, güzel kültürüne yakışır şekilde yolcu ettik. Bizim için orada tamamlandı.

Son dakika spor haberleri: Belhanda'ya ağır eleştiri! Hiç şüphem kalmadı

"BU KULÜP BENİ GÖNDERDİ"

'nın sözleşmesinin feshedilmesinin 'a zarar vermesine müsade etmeyeceğini belirten Terim, "Belhanda konusunun bize zarar vermesine müsaade etmem, özellikle takımımda. Çünkü Galatasaray büyük bir camiadır, kulüptür.

Son dakika spor haberleri: Belhanda'ya ağır eleştiri! Hiç şüphem kalmadı

Temsilcilerimiz her yerde. Harry Kewell 'ın Avustralya'da temsilcisidir, Melo, Drogba öyledir. İyi ayrılmak, hizmetlerine teşekkür etmek, Galatasaray'ın bir kültürü olmalıdır. Kulüp bu kararı almıştır.

Son dakika spor haberleri: Belhanda'ya ağır eleştiri! Hiç şüphem kalmadı

Orada da bitmiştir. Kimsenin unutmaması gereken bir şey var, tek önemli kelime 'dır. 2 sene üst üste şampiyon olduk, 5 maç namağluptuk beni gönderdiler. Bu kulüp beni gönderdi. Neticeleri söylüyorum. Tam 19.05'te bana fesih kağıdını gönderdiler. Ben Galatasaray'a küsmedim" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika spor haberleri: Belhanda'ya ağır eleştiri! Hiç şüphem kalmadı

'nın ayrılığı ile ilgili usta yazar da bir yazı kaleme aldı.

Son dakika spor haberleri: Belhanda'ya ağır eleştiri! Hiç şüphem kalmadı

İŞTE ULUÇ'UN YAZISI:

belasından sonra Fatih Hocam, kendine döneceğini adım gibi biliyordum..

Son dakika spor haberleri: Belhanda'ya ağır eleştiri! Hiç şüphem kalmadı

Bu yüzden Kayseri önüne çıkardığın 11'i de, oynattığın eski, o 'ı zaferden zafere sürükleyen futbolu ve aldığın o net sonucu da yadırgamadım..

Son dakika spor haberleri: Belhanda'ya ağır eleştiri! Hiç şüphem kalmadı

İçimde ufak şüpheler vardı.. O rezili hakkındaki eleştirilerimde "Ağır sözcükler mi kullandım acaba" diye.. Ama Fener medyasının Belhanda'sız paniği içinde nasıl zavallı çırpındığını, o ruhsuz rezilin gidişini nasıl ağır eleştirip, Galatasaray'da Başkan, yönetim ve senin aranı açmak için nasıl ve hâlâ kullandığını, hem de skor yazarı oldukları halde, Kayseri önünde 3-0 galibiyet sağlayan takımı alkışlayacaklarına, orda bile saçma sapan eleştiriler yaptıklarını, oynattığın bu yeni, aslında seni zaferlere götüren "eski" futbola dönüşünü nasıl yere vurduklarını okuyunca, hiç şüphem kalmadı Hocam..

Son dakika spor haberleri: Belhanda'ya ağır eleştiri! Hiç şüphem kalmadı

Ali Sami Yen'den bu yana ilk defa bir Başkanı'na hakaret eden, hem de asıl kendisi en ağır hakaretlere layık futbolcuyu, olayı basına yansıtmadan, sessiz ama hızlı kovan Mustafa Cengiz Başkan'ı yürekten alkışladım.

Son dakika spor haberleri: Belhanda'ya ağır eleştiri! Hiç şüphem kalmadı

Teşekkürler Başkan.. 'ın onurunu kurtarmakla kalmadın, 'i yeniden kazandın.. Galatasaray futbol takımını da..

Son dakika spor haberleri: Belhanda'ya ağır eleştiri! Hiç şüphem kalmadı

Fener medyasının sahte yıldızı, aslında 11'ine yerleştirdiği saatli bomba 'dan kurtulunca, sahaya çıkardığın 11 ve oynattığın futbolla, hem de üç günde kendine geldiğini gösterdin, Hocam.

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