17 Mart 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı! Yerine gelen isim...

G.Saray ayrılığı resmen açıkladı! Yerine gelen isim...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 Giriş Tarihi: 17.03.2021

, Stat İşletme Direktörü Murat Ersoy’un görevine son verildiğini duyurdu. Sarı-kırmızılılar Sivasspor maçı sonrası 'nın zemin eleştirisi yüzünden Faslı yıldızın sözleşmesini feshetmişti. Öte yandan Cimbom, Murat Ersoy'un yerine Ali Çelikkıran'ın getirildiğini açıkladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'da krize dönüşen Türk Telekom Stadı'nın kötü, bozuk zemini sarı kırmızılı kulüpte bir ayrılığa daha neden oldu.

Galatasaray'da Stat İşletme Direktörü Murat Ersoy'un görevine son verildi.

Sarı kırmızılıların 14 Şubat'ta oynadığı Kasımpaşa maçında stadın zemini balçık halini almış, yapılan tüm çalışmalara rağmen zemin istenilen seviyeye gelmemişti.

Demir Gup Sivasspor karşılaşması sonrasında , "Bu sahada artık top bize mi seker rakip takıma mı seker bilemiyorum", , "Sahaya çare bulunması lazım. Gerekirse dünyanın en iyi bahçıvanı getirilsin. İstediğimiz oyunu bu şekilde oynayamıyoruz", Babel ise " Tabii ki saha şartları bizim futbolumuzu çok etkiliyor" diyerek Türk Telekom'un zemininden yakınmıştı.

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BELHANDA İLE YOLLAR AYRILDI

Belhanda'nın zemin ile ilgili eleştirisi ise olayı sözleşme feshine kadar götürmüştü. Yayıncı kuruluşa röportaj veren Belhanda, "Twitter'da Instagram'da kendilerine bakmak, basında ne oluyor araştırmak yerine zemin konusunu çözmeliler" sözleriyle yöneticileri hedef aldığı ifade edilmişti. Faslı futbolcu ise daha sonra sosyal medya hesabından, "Konuşmamda başkan veya yöneticileri kast etmedim. Zeminle ilgili yöneticiler için söylemiştim" ifadelerini kullansa da Galatasaray yönetimi, Belhanda'nın üzerini çizdi ve sözleşmesini tek taraflı feshetti.

YERİNE ALİ ÇELİKKIRAN GETİRİLDİ

Galatasaray, Murat Ersoy'un yerine vekaleten Ali Çelikkıran'ın getirildiğini açıkladı.

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