Galatasaray'da kadro değişiyor!
Galatasaray'ın, yarın oynayacağı Kayseri maçı kadrosunda önemli değişiklikler olacak. Sözleşmesi feshedilen ve zaten cezası nedeniyle oynamayacak olan Younes Belhanda ile sakatlığı bulunan Ryan Donk bu hafta yok. Linnes de Demir Grup Sivasspor maçındaki hataları nedeniyle kulübeye çekilecek.
Galatasaray'ın, yarın oynayacağı Kayseri maçı kadrosunda önemli değişiklikler olacak. Sözleşmesi feshedilen ve zaten cezası nedeniyle oynamayacak olan Younes Belhanda ile sakatlığı bulunan Ryan Donk bu hafta yok. Linnes de Demir Grup Sivasspor maçındaki hataları nedeniyle kulübeye çekilecek.
Sağ bekte Yedlin, göbekte Luyindama görev yapacak. 4-4-2'ye dönmesi beklenilen teknik direktör Terim'in forvette ise Falcao ile cezası sona eren Mohamed'i birlikte oynatacak. Dün Kayserispor hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılı ekip, bu sabah yapacağı antrenmanın ardından özel bir uçakla Kayseri'nin yolunu tutacak.
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