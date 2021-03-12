12 Mart 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da kadro değişiyor!

Galatasaray'da kadro değişiyor!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.03.2021

'ın, yarın oynayacağı maçı kadrosunda önemli değişiklikler olacak. Sözleşmesi feshedilen ve zaten cezası nedeniyle oynamayacak olan ile sakatlığı bulunan bu hafta yok. de maçındaki hataları nedeniyle kulübeye çekilecek.

'ın, yarın oynayacağı maçı kadrosunda önemli değişiklikler olacak. Sözleşmesi feshedilen ve zaten cezası nedeniyle oynamayacak olan ile sakatlığı bulunan bu hafta yok. de maçındaki hataları nedeniyle kulübeye çekilecek.

Sağ bekte , göbekte görev yapacak. 4-4-2'ye dönmesi beklenilen teknik direktör Terim'in forvette ise ile cezası sona eren 'i birlikte oynatacak. Dün hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılı ekip, bu sabah yapacağı antrenmanın ardından özel bir uçakla Kayseri'nin yolunu tutacak.

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