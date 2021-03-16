16 Mart 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Galatasaray ile sözleşme yenileyen Fernando Muslera futbolu ne zaman bırakacak? İşte o sözler...
Galatasaray ile sözleşme yenileyen Fernando Muslera, imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Futbolu ne zaman bırakacağı sorusunu yanıtlayan Uruguaylı kaleci, "Futbolu 3 sene sonra bırakmayı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. İşte o açıklamalar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan başarılı kalecisi Fernando Muslera'nın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.
İmza sonrası açıklamalarda bulunan Muslera, futbolu ne zaman bırakacağı ile ilgili soruları yanıtladı.
Muslera, "Futbolu 3 sene sonra bırakmayı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
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