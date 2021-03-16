16 Mart 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray ile sözleşme yenileyen Fernando Muslera futbolu ne zaman bırakacak? İşte o sözler...

Muslera futbolu ne zaman bırakacak? Kendisi açıkladı
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.03.2021

ile sözleşme yenileyen , imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Futbolu ne zaman bırakacağı sorusunu yanıtlayan kaleci, "Futbolu 3 sene sonra bırakmayı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. İşte o açıklamalar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan başarılı kalecisi 'nın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan , futbolu ne zaman bırakacağı ile ilgili soruları yanıtladı.

Muslera, "Futbolu 3 sene sonra bırakmayı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'ın transferleri belli oldu! Sezon sonu 4 imza G.Saray'ın transferleri belli oldu! Sezon sonu 4 imza
Abdürrahim Albayrak'tan Muslera itirafı! Amerika'dan çok ciddi teklif geldi Abdürrahim Albayrak'tan Muslera itirafı! "Amerika'dan çok ciddi teklif geldi"
Fernando Muslera ile yeni sözleşme imzalanıyor! | Canlı Fernando Muslera ile yeni sözleşme imzalanıyor! | Canlı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ