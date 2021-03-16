16 Mart 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray Asbaşkanı Abdurrahim Albayrak'tan Muslera itirafı! "Amerika'dan çok ciddi teklif geldi ama..."

Albayrak açıkladı! Çok ciddi teklif geldi ama...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 Giriş Tarihi: 16.03.2021

kaptanı ile sözleşme yeniledi. Düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan sarı kırmızılıların ikinci başkanı , 'ya 'dan ciddi bir teklif geldiğini ve kalecinin bu teklifi reddettiğini açıkladı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan başarılı kalecisi için imza töreni düzenlenledi.

Törende açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı , 'ya gelen transfer teklifi açıkladı.

Albayrak, "Bu dönemde Muslera'ya 'dan çok ciddi bir teklif geldi ama Muslera 'Ben Galatasaray'da futbolu bırakmak istiyorum' dedi. Bu hareketiyle beraber, kendisi tekrar Galatasaraylıların gönlünde taht kurdu." ifadelerini kullandı.

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