16 Mart 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Galatasaray Asbaşkanı Abdurrahim Albayrak'tan Muslera itirafı! "Amerika'dan çok ciddi teklif geldi ama..."
Galatasaray kaptanı Fernando Muslera ile sözleşme yeniledi. Düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan sarı kırmızılıların ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Muslera'ya Amerika'dan ciddi bir teklif geldiğini ve Uruguaylı kalecinin bu teklifi reddettiğini açıkladı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan başarılı kalecisi Fernando Muslera için imza töreni düzenlenledi.
Törende açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Muslera'ya gelen transfer teklifi açıkladı.
Albayrak, "Bu dönemde Muslera'ya Amerika'dan çok ciddi bir teklif geldi ama Muslera 'Ben Galatasaray'da futbolu bırakmak istiyorum' dedi. Bu hareketiyle beraber, kendisi tekrar Galatasaraylıların gönlünde taht kurdu." ifadelerini kullandı.
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