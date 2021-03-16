16 Mart 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Luyindama ve Marcao ile sözleşme yenilenecek mi? Resmen açıklandı

Resmen açıklandı! Luyindama ve Marcao ile sözleşme yenilenecek mi?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.03.2021

deneyimli kalecisi ile sözleşme yeniledi. İmza töreninde açıklamalarda bulunan başkan ve asbaşkan , ve Luyindama ile sözleşme imzalanıp imzalanmayacağı sorusunu yanıtladı. İşte o sözler...

İŞTE O AÇIKLAMA:

Luyindama ve ile görüşmelerde sonlara yaklaştık. İnşallah bu imzadan sonra, önümüzdeki haftalarda onların imzalarını Mustafa başkanımızın önüne getireceğiz.

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