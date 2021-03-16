16 Mart 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Luyindama ve Marcao ile sözleşme yenilenecek mi? Resmen açıklandı
Galatasaray deneyimli kalecisi Fernando Muslera ile sözleşme yeniledi. İmza töreninde açıklamalarda bulunan başkan Mustafa Cengiz ve asbaşkan Abdurrahim Albayrak, Marcao ve Luyindama ile sözleşme imzalanıp imzalanmayacağı sorusunu yanıtladı. İşte o sözler...
İŞTE O AÇIKLAMA:
Luyindama ve Marcao ile görüşmelerde sonlara yaklaştık. İnşallah bu imzadan sonra, önümüzdeki haftalarda onların imzalarını Mustafa başkanımızın önüne getireceğiz.
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