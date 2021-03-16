ÜMİDİNİ KESMEDİ

Terim, uzun sakatlığı döneminde Falcao için tek bir olumsuz cümle kullanmazken 35 yaşındaki oyuncudan hiçbir zaman ümit kesmedi. Kendisini toparlaması için geniş bir süre veren ve hiç sıkıştırmayan tecrübeli çalıştırıcı, hem Falcao'yu kazandı hem de sahada bunun karşılığını almaya başladı.



