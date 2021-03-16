Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den 3 isme fırsat! İşte o futbolcular
Galatasaray'da tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, Rizespor karşısında da çift forvetle sahaya çıkacak ancak orta sahada değişikliğe gidecek. Onyekuru ve Feghouli ilk 11'e monte edilecek. Etebo ise cezalı Taylan Antalyalı'nın yerine oynayacak. (GS spor haberleri)
Kayseri galibiyetiyle moral bulan ve yeniden zirve yarışına dahil olan Galatasaray gözünü Çaykur Rizespor maçına çevirdi. Deplasmandaki maçı 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekipte Fatih Terim geri adım atmayacak ve 4-4-2 sistemine devam edecek ve Falcao ile Mohamed'i birlikte oynatmaya devam edecek.
Ancak orta sahada değişiklikler yaşanacak. Kayseri'de Emre Akbaba ve Emre Kılınç'a görev veren Terim, Rizespor karşısında kanatlarda değişikliğe gidecek.
SKORU DEĞİŞTİRDİLER
Kayserıspor karşısında sonradan oyuna dahil olan Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli ilk 11'e girecek. Kayserispor karşılaşmasının son 22 dakikasında süre alan Onyekuru 2 gol atma başarısı gösterirken, son 15 dakikasında görev yapan Feghouli de bir asistlik katkı verdi.
Teknik heyet, beklentilerin altında kalan Emre Akbaba ve Emre Kılınç'ı kulübeye çekecek ve Karadeniz temsilcisi karşısında kanatları yeniden form tutan bu iki isimle güçlendirerek hanesine 3 puan yazdırmaya çalışacak.
2 MAÇ YEDEK OTURDU
Galatasaray'ın bu sezon en istikrarlı oyuncuları arasında yer alan Taylan Antalyalı, geçtiğimiz hafta gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düştü. Cuma günü oynanacak Çaykur Rize karşılaşmasında forma giyemeyecek olan başarılı oyuncunun yerine Oghenekaro Etebo görev yapacak.
MKE Ankaragücü karşılaşmasında alınan 2-1 yenilginin ardından yedek kulübesine çekilen Etebo, iki maçın ardından Çaykur Rizespor maçıyla birlikte ilk 11'e geri dönecek.
ÜMİDİNİ KESMEDİ
Terim, uzun sakatlığı döneminde Falcao için tek bir olumsuz cümle kullanmazken 35 yaşındaki oyuncudan hiçbir zaman ümit kesmedi. Kendisini toparlaması için geniş bir süre veren ve hiç sıkıştırmayan tecrübeli çalıştırıcı, hem Falcao'yu kazandı hem de sahada bunun karşılığını almaya başladı.
YENİ HEDEFİ 20 GOL
Psikoloğunun desteğiyle kendisine yeni hedefler koyan Falcao, belki gol krallığını kaçırdı ama kalan maçlarda 8 olan gol sayısını 20'ye çıkartmak istiyor. Ayrıca Galatasaray ile şampiyonluk yaşamadan da kesinlikle ayrılmayı düşünmüyor.
NEDEN ÇİFT FORVET?
Galatasaray topa sahip olma oranından yüzde 54.44'lük ortalama yakaladı. Kaleye şutların isabet oranı yüzde 53.82'ye kadar çıkan sarı-kırmızılılarda ceza alanında şut kullanım oranı ise sadece 39.51... Fatih Terim bu nedenle çift forvete dönerek, ceza alanında çok daha fazla şut kullanılmasını sağlamaya çalışıyor. (Fotomaç)
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