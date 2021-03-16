16 Mart 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den 3 isme fırsat! İşte o futbolcular

Galatasaray'da tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, Rizespor karşısında da çift forvetle sahaya çıkacak ancak orta sahada değişikliğe gidecek. Onyekuru ve Feghouli ilk 11'e monte edilecek. Etebo ise cezalı Taylan Antalyalı'nın yerine oynayacak. (GS spor haberleri)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den 3 isme fırsat! İşte o futbolcular
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 Giriş Tarihi: 16.03.2021

galibiyetiyle moral bulan ve yeniden zirve yarışına dahil olan Galatasaray gözünü maçına çevirdi. Deplasmandaki maçı 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekipte Fatih Terim geri adım atmayacak ve 4-4-2 sistemine devam edecek ve ile Mohamed'i birlikte oynatmaya devam edecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den 3 isme fırsat! İşte o futbolcular

Ancak orta sahada değişiklikler yaşanacak. 'de ve 'a görev veren Terim, karşısında kanatlarda değişikliğe gidecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den 3 isme fırsat! İşte o futbolcular

SKORU DEĞİŞTİRDİLER
Kayserıspor karşısında sonradan oyuna dahil olan Henry ve Sofiane ilk 11'e girecek. karşılaşmasının son 22 dakikasında süre alan Onyekuru 2 gol atma başarısı gösterirken, son 15 dakikasında görev yapan Feghouli de bir asistlik katkı verdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den 3 isme fırsat! İşte o futbolcular

Teknik heyet, beklentilerin altında kalan ve 'ı kulübeye çekecek ve Karadeniz temsilcisi karşısında kanatları yeniden form tutan bu iki isimle güçlendirerek hanesine 3 puan yazdırmaya çalışacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den 3 isme fırsat! İşte o futbolcular

2 MAÇ YEDEK OTURDU
Galatasaray'ın bu sezon en istikrarlı oyuncuları arasında yer alan , geçtiğimiz hafta gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düştü. Cuma günü oynanacak karşılaşmasında forma giyemeyecek olan başarılı oyuncunun yerine Oghenekaro Etebo görev yapacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den 3 isme fırsat! İşte o futbolcular

karşılaşmasında alınan 2-1 yenilginin ardından yedek kulübesine çekilen Etebo, iki maçın ardından maçıyla birlikte ilk 11'e geri dönecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den 3 isme fırsat! İşte o futbolcular

ÜMİDİNİ KESMEDİ
Terim, uzun sakatlığı döneminde için tek bir olumsuz cümle kullanmazken 35 yaşındaki oyuncudan hiçbir zaman ümit kesmedi. Kendisini toparlaması için geniş bir süre veren ve hiç sıkıştırmayan tecrübeli çalıştırıcı, hem Falcao'yu kazandı hem de sahada bunun karşılığını almaya başladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den 3 isme fırsat! İşte o futbolcular

YENİ HEDEFİ 20 GOL
Psikoloğunun desteğiyle kendisine yeni hedefler koyan , belki gol krallığını kaçırdı ama kalan maçlarda 8 olan gol sayısını 20'ye çıkartmak istiyor. Ayrıca Galatasaray ile şampiyonluk yaşamadan da kesinlikle ayrılmayı düşünmüyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den 3 isme fırsat! İşte o futbolcular

NEDEN ÇİFT FORVET?
Galatasaray topa sahip olma oranından yüzde 54.44'lük ortalama yakaladı. Kaleye şutların isabet oranı yüzde 53.82'ye kadar çıkan sarı-kırmızılılarda ceza alanında şut kullanım oranı ise sadece 39.51... Fatih Terim bu nedenle çift forvete dönerek, ceza alanında çok daha fazla şut kullanılmasını sağlamaya çalışıyor. (Fotomaç)

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