15 Mart 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Taylan Antalyalı rekor kırdı

G.Saraylı isim rekor kırdı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.03.2021

Galatasaray'da Taylan Antalyalı, sarı-kırmızılı takımla çıktığı maçlarda takdir toplamaya devam ediyor. 26 yaşındaki oyuncu son olarak Kayserispor maçında forma giydi ve kariyerinde en fazla isabetli pas yaptığı deplasman maçını oynadı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Kayserispor karşısında 90 dakika sahada kalan Taylan Antalyalı, Süper Lig kariyerinde en fazla isabetli pas yaptığı deplasman maçını oynadı. 106 kez topla buluşan 26 yaşındaki futbolcu, 87 isabetli pasla yüzde 93 ortalama yakaladı. 9 sahipsiz top kazanmasının yanı sıra 6 ikili mücadeleden galip ayrılan Taylan, savunmadan da 3 kez top uzaklaştırdı.

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