Galatasaray'da Onyekuru fark yaratıyor!
3. kez G.Saray'a kiralık gelen Onyekuru öyle maçlarda sahneye çıktı ki, hayati puanlar getirdi. Son olarak Kayseri'de şovunu gerçekleştirdi, 9 karşılaşmada 7 gole katkı sağlayan isimdi. (GS spor haberleri)
Sırasıyla 2018-19, 2019-20 ve bu sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray kadrosuna dahil oldu. Teknik direktör Fatih Terim'in gözdeleri arasında yer alan Nijeryalı kanat oyuncusu, attığı gollerle Aslan'a hayat verdi.
9 MAÇ, 5 GOL, 2 ASİST
Sahada kaldığı son 23 dakikada, 13 kez topla buluşan, 2 şutunda ağları sarsan Onyekuru, 1 kilit pasla da en iyiler arasına adını yazdırdı. Geldiği günden bu yana Süper Lig'de forma giydiği 9 maçta 7 gole direkt katkı sağlayan yıldız futbolcu, 5 kez rakip fileleri havalandırdı, 2 de asist yaptı.
Bu arada Fatih Terim'in performansından dolayı tebrik ettiği Onyekuru, "Yedek kalmayı sorun etmedim. Futbolda bu tip şeyler olabiliyor. Önemli olan takımın kazanması. Tabii ki bu galibiyetlere katkı sağlamak da önemli" sözlerini sarfetti.
NİJERYA'DA GÜNDEM O
Onyekuru'nun önceki günkü performansı ülkesinde konuşuldu. Nijerya'nın son karşılaşmalarına çağrılmayan 23 yaşındaki futbolcunun Benin ve Lesotho ile oynanan Afrika Uluslar Kupası Eleme maçlarında kadroda olması gerektiği ifade edildi. Nijerya Teknik Direktörü Gernot Rohr'un Onyekuru'yu bu maçların kadrosuna alacağı da belirtildi. (Fotomaç)
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