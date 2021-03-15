15 Mart 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Onyekuru fark yaratıyor!

3. kez G.Saray'a kiralık gelen Onyekuru öyle maçlarda sahneye çıktı ki, hayati puanlar getirdi. Son olarak Kayseri'de şovunu gerçekleştirdi, 9 karşılaşmada 7 gole katkı sağlayan isimdi. (GS spor haberleri)

Galatasaray'da Onyekuru fark yaratıyor!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 Giriş Tarihi: 15.03.2021

Sırasıyla 2018-19, -20 ve bu sezonun ikinci yarısında kiralık olarak kadrosuna dahil oldu. Teknik direktör 'in gözdeleri arasında yer alan Nijeryalı kanat oyuncusu, attığı gollerle Aslan'a hayat verdi.

Galatasaray'da Onyekuru fark yaratıyor!

Son olarak deplasmanında sonradan girdiği oyunda 2 kez rakip fileleri havalandıran 23 yaşındaki futbolcu, zirve yarışında alınan galibiyette kilit rol oynadı. Sarı-kırmızılıların - ikilisiyle çıktığı Kayseri maçında yedek soyunan Henry , 67'de oyuna dahil olmuştu.

Galatasaray'da Onyekuru fark yaratıyor!

9 MAÇ, 5 GOL, 2 ASİST
Sahada kaldığı son 23 dakikada, 13 kez topla buluşan, 2 şutunda ağları sarsan , 1 kilit pasla da en iyiler arasına adını yazdırdı. Geldiği günden bu yana 'de forma giydiği 9 maçta 7 gole direkt katkı sağlayan yıldız futbolcu, 5 kez rakip fileleri havalandırdı, 2 de asist yaptı.

Galatasaray'da Onyekuru fark yaratıyor!

Bu arada 'in performansından dolayı tebrik ettiği , "Yedek kalmayı sorun etmedim. Futbolda bu tip şeyler olabiliyor. Önemli olan takımın kazanması. Tabii ki bu galibiyetlere katkı sağlamak da önemli" sözlerini sarfetti.

Galatasaray'da Onyekuru fark yaratıyor!

NİJERYA'DA GÜNDEM O
'nun önceki günkü performansı ülkesinde konuşuldu. 'nın son karşılaşmalarına çağrılmayan 23 yaşındaki futbolcunun Benin ve ile oynanan maçlarında kadroda olması gerektiği ifade edildi. Nijerya Teknik Direktörü 'un Onyekuru'yu bu maçların kadrosuna alacağı da belirtildi. (Fotomaç)

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