16 Mart 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim'in hedefi 9'da 9!

Terim'den 9'da 9 şifresi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.03.2021

'da, galibiyetiyle keyfi yerine gelen şampiyonluk için, Beşiktaş derbisine kadar oynanacak 8 maçı gözüne kestirdİ. ()

Üst üste kaybedilen 5 puanın ardından 'u yenen 'da moraller yerine geldi. Yeniden gözünü zirveye diken teknik direktör 'in kurmaylarıyla yaptığı toplantıda sezonun geri kalan bölümünü masaya yatırdığı öğrenildi.

EN BÜYÜK FAVORİ BİZ OLURUZ

Tecrübeli hocanın 40. haftadaki Beşiktaş derbisine kadar oynanacak 8 maçı gözüne kestirdiği ve "Eğer 9'da 9 yaparsak şampiyonluk yolunda en büyük favori biz oluruz" dediği belirlendi.

ÇOK ZORLU SINAVLARA ÇIKACAK

Cimbom8 haftalık bölümde , ve gibi üç zorlu deplasmanın yanı sıra evinde sınavına da çıkacak. Galatasaray'ın 8 maçtan kaç puan çıkaracağı merak konusu. ()
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