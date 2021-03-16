16 Mart 2021, Salı
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EN BÜYÜK FAVORİ BİZ OLURUZ
Tecrübeli hocanın 40. haftadaki Beşiktaş derbisine kadar oynanacak 8 maçı gözüne kestirdiği ve "Eğer 9'da 9 yaparsak şampiyonluk yolunda en büyük favori biz oluruz" dediği belirlendi.
ÇOK ZORLU SINAVLARA ÇIKACAK
Cimbom8 haftalık bölümde Hatay, Antalya ve Göztepe gibi üç zorlu deplasmanın yanı sıra evinde Trabzon sınavına da çıkacak. Galatasaray'ın 8 maçtan kaç puan çıkaracağı merak konusu. (Takvim)
Galatasaray'da Fatih Terim'in hedefi 9'da 9!
Galatasaray'da, Kayseri galibiyetiyle keyfi yerine gelen Fatih Terim şampiyonluk için, Beşiktaş derbisine kadar oynanacak 8 maçı gözüne kestirdİ. (GS spor haberleri)
Üst üste kaybedilen 5 puanın ardından Kayserispor'u yenen Galatasaray'da moraller yerine geldi. Yeniden gözünü zirveye diken teknik direktör Fatih Terim'in kurmaylarıyla yaptığı toplantıda sezonun geri kalan bölümünü masaya yatırdığı öğrenildi.
EN BÜYÜK FAVORİ BİZ OLURUZ
Tecrübeli hocanın 40. haftadaki Beşiktaş derbisine kadar oynanacak 8 maçı gözüne kestirdiği ve "Eğer 9'da 9 yaparsak şampiyonluk yolunda en büyük favori biz oluruz" dediği belirlendi.
ÇOK ZORLU SINAVLARA ÇIKACAK
Cimbom8 haftalık bölümde Hatay, Antalya ve Göztepe gibi üç zorlu deplasmanın yanı sıra evinde Trabzon sınavına da çıkacak. Galatasaray'ın 8 maçtan kaç puan çıkaracağı merak konusu. (Takvim)
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