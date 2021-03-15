Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan 10 numara hamlesi! "2 futbolcu G.Saray'ı istiyor"

Süper Lig'de 8'de 8 yaparak liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, ardından çıktığı Ankaragücü ve Sivasspor maçlarında 5 puan kaybederek zirveyi Beşiktaş'a kaptırdı. Sarı-kırmızılılarda aynı zamanda Sivasspor maçının ardından zemin üzerinden yönetimi eleştiren Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi. Ligde 23. kez mutlu sona ulaşmak isteyen G.Saray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Cimbom, Faslı oyuncunun boşluğunu da doldurmak için şimdiden transfer çalışmalarına başladı. Usta isim G.Saray'ın 10 numara transferi için iki adayı olduğunu söylerken, oyuncuların da sarı-kırmızılıları istediğini ifade etti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.



Spor Toto Süper Lig'de iyi bir çıkış yakalayan sarı-kırmızılı takım, bu süreçte ezeli rakibi Fenerbahçe'yi de deplasmanda devirmeyi başardı.



Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.



Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Galatasaray, yaz transfer döneminde bu mevkide büyük bir bomba patlatmak için harekete geçti.

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.





Uzundurukan, Galatasaray'ın 10 numara hamlesini açıklarken, B planını da anlattı.

İşte Zeki Uzundurukan'ın aktardığı bilgiler: Hagi, Sneijder etkisi yaratacak bir 10 numara arayan Galatasaray'ın ilk hedefi Milan ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hakan Çalhanoğlu...

Fanatik bir Galatasaray taraftarı olan Hakan Çalhanoğlu da Galatasaray'a yeşil ışık yaktı. Sarı kırmızılı takımda oynamak istiyor.