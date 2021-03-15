15 Mart 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan 10 numara hamlesi! "2 futbolcu G.Saray'ı istiyor"

Süper Lig'de 8'de 8 yaparak liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, ardından çıktığı Ankaragücü ve Sivasspor maçlarında 5 puan kaybederek zirveyi Beşiktaş'a kaptırdı. Sarı-kırmızılılarda aynı zamanda Sivasspor maçının ardından zemin üzerinden yönetimi eleştiren Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi. Ligde 23. kez mutlu sona ulaşmak isteyen G.Saray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Cimbom, Faslı oyuncunun boşluğunu da doldurmak için şimdiden transfer çalışmalarına başladı. Usta isim G.Saray'ın 10 numara transferi için iki adayı olduğunu söylerken, oyuncuların da sarı-kırmızılıları istediğini ifade etti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan 10 numara hamlesi! 2 futbolcu G.Saray'ı istiyor
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 Giriş Tarihi: 15.03.2021

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.


Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan 10 numara hamlesi! 2 futbolcu G.Saray'ı istiyor

Spor Toto 'de iyi bir çıkış yakalayan sarı-kırmızılı takım, bu süreçte ezeli rakibi Fenerbahçe'yi de deplasmanda devirmeyi başardı.


Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan 10 numara hamlesi! 2 futbolcu G.Saray'ı istiyor

'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan 10 numara hamlesi! 2 futbolcu G.Saray'ı istiyor

Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.


Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan 10 numara hamlesi! 2 futbolcu G.Saray'ı istiyor

Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Galatasaray, yaz transfer döneminde bu mevkide büyük bir bomba patlatmak için harekete geçti.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan 10 numara hamlesi! 2 futbolcu G.Saray'ı istiyor

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu , Galatasaray'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan 10 numara hamlesi! 2 futbolcu G.Saray'ı istiyor

Uzundurukan, Galatasaray'ın 10 numara hamlesini açıklarken, B planını da anlattı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan 10 numara hamlesi! 2 futbolcu G.Saray'ı istiyor

İşte Zeki Uzundurukan'ın aktardığı bilgiler:

Hagi, Sneijder etkisi yaratacak bir 10 numara arayan Galatasaray'ın ilk hedefi Milan ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hakan Çalhanoğlu...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan 10 numara hamlesi! 2 futbolcu G.Saray'ı istiyor

Fanatik bir Galatasaray taraftarı olan Hakan Çalhanoğlu da Galatasaray'a yeşil ışık yaktı. Sarı kırmızılı takımda oynamak istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan 10 numara hamlesi! 2 futbolcu G.Saray'ı istiyor

Sarı kırmızılıların B planı ise Draxler... Draxler de Galatasaray'da oynamayı istiyor, ama şartlar da önemli.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan 10 numara hamlesi! 2 futbolcu G.Saray'ı istiyor

Cimbom'un 1. tercihi ise Hakan Çalhanoğlu... Draxler konusunda da her şey yolunda gidiyor...

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