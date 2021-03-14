Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda corona virüsü şoku yaşanıyor. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 2 oyuncunun daha pozitif çıktığı açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda 2 ismin daha corona virüsü testi sonucu pozitif çıktı. Sarı-kırmızılılarda daha önce de 1 ismin pozitif olduğu açıklanmıştı.

Galatasaray resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

"Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı oyuncularımız ve teknik heyet çalışanlarımızın bu sabah yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 2 oyuncumuzun daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Takımımızda pozitif vaka sayısı 3'e yükselmiştir. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."

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