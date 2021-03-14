Geçen yıla göre takımdan önemli isimler ayrıldı. Cisse, Welinton, Junior Fernandes, N'Sakala gitti ve yeni oyuncular geldi. Buna rağmen takım bu istikrarı korudu. Bu konuda neler söylemek istersin?

Geçen sezon Alanyaspor adına tarihi bir sezon yaşadık. Türkiye Kupası Finali oynadık. Avrupa kupalarına katılma şansı yakaladık. Oyuncular ve kulüp adına güzel bir sezonu geride bırakmıştık. Sezon başında takımda direkt 11'de oynayan Welinton, N'sakala, Pasis Cisse ve Junior Fernandes gibi oyuncular ayrıldı. Sadece 11 değil takımın genelinde de ayrılan oyuncular oldu.