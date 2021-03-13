Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Galatasaray maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.





KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

KAYSERİSPOR: Doğan, Aziz Behich, Kolovetsios, Uğur Demirok, Ramazan Civelek, Attamah, Muhar, Avramovski, Lennon, Henrique, İlhan Parlak



GALATASARAY: Muslera; Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi; Emre Akbaba, Taylan, Gedson, Emre Kılınç; Falcao, Mostafa Mohamed



Süper Lig'in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk olan Galatasaray'da son oynanan Demir Grup Sivasspor maçına göre ilk 11'de 5 değişiklik yapıldı.

Teknik direktör Fatih Terim, ligin 29. haftasında Sivasspor ile yapılan maçın ilk 11'ine göre 5 değişikliğe gitti.

Galatasaray'da kart cezası sona eren Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed'in yanı sıra Yedlin, Luyindama, Emre Kılınç ve Emre Akbaba ilk 11'de görev yaptı.

Sarı-kırmızılılarda geçen hafta 11'de görev alan Belhanda'nın sözleşmesi tek taraflı feshedilirken, Onyekuru, Babel ve Linnes yedek kulübesinde oturdu, Donk ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Konuk ekip, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan maça Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Mustafa Muhammed, Falcao 11'iyle çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Ozornwafor, Linnes, Etebo, Ömer Bayram, Kerem Aktürkoğlu, Arda Turan, Feghouli, Onyekuru ve Babel yer aldı.

Ev sahibi geçen haftanın 11'iyle sahada

Kayserispor'da antrenör Uğur Kulaksız, ligde son oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının 11'inde değişikliğe gitmedi.

Kayseri ekibi, Galatasaray karşılaşmasına Doğan Alemdar, Aziz Eraltay, Kolovetsios, Uğur Demirok, Ramazan Civelek, Attamah, Muhar, Avramovski, Lennon, Pedro Henrique, İlhan Parlak 11'iyle çıktı.

Ev sahibinin yedek kulübesinde İsmail Çipe, Emre Demir, Miguel Lopes, Nurettin Korkmaz, Kvrzic, Sapunaru, Melih Okutan Yasir Subaşı, Luckassen, Sabovic yer aldı.

Ligin 17. haftası öncesinde geçici olarak Hes Kablo Kayserispor'un başına getirilen ve takımın başında çıktığı 2 karşılaşmada da galibiyet sevinci yaşayan Uğur Kulaksız, Dan Petrescu ile yolların ayrılmasının ardından yeniden bu görevi üstlendi.

Kayserispor, Uğur Kulaksız yönetimindeki son iki maçında da sahadan galibiyetle ayrıldı.

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