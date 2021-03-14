14 Mart 2021, Pazar
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Galatasaray'dan 6 yıl sonra bir ilk! Deplasmanda...
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup etti ve 2 hafta aradan sonra 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle 6 yıl sonra bir ilke imza attı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de heyecan 30. hafta maçlarıyla sürüyor. Zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetin ardından dikkat çeken bir istatistik de yakalamış oldu.
Galatasaray, Süper Lig'de şampiyon olduğu 2014-2015'ten bu yana ilk kez bir sezonda 10 deplasman galibiyeti aldı. Cimbom'un, 2014-2015 sezonunda 11 deplasman galibiyeti vardı.
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