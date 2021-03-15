15 Mart 2021, Pazartesi
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Galatasaray'da çift forvet sevinci!
Galatasaray'da Fatih Terim çift forvete dönerek istediği sonucu aldı. İşte Falcao ve Mohamed'in öne çıkan istatistikleri. (GS spor haberleri)
Galatasaray'da Fatih Terim, risk alıp 4-4-2'ye döndü ve kritik Kayseri maçına Falcao ve Mohamed ile çıktı. Çift forvet oynamaya alışkın olan Falcao zorlanmazken Mohamed ise ilk denemesinde aksadı. 81 dakika sahada kalan Falcao 29 kez topla buluştu. 3 şut attı. 1'i golle sonuçlanan 2 isabet sağladı. 1 kilit pas verdi. 4 faul aldı. Sadece 1 top kaybetti. Girdiği 7 ikili mücadelenin 6'sını kazandı. 67 dakika sahada kalan Mohamed ise 1'i isabetli 4 şut çekti. 3 hava topu aldı. 2 de top çaldı. Galatasaray'da en fazla top kaptıran (4) isim oldu. 68'de oyundan alındı. (Fotomaç)
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