14 Mart 2021, Pazar

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan sürpriz transfer harekatı! Bonservissiz gelecek

Süper Lig'de 2. yarıya bomba gibi bir giriş yapan Galatasaray, 8'de 8 yapmış ve liderlik koltuğunu ele geçirmişti. Sarı-kırmızılı takım sonrasında çıktığı Ankaragücü ve Sivasspor maçlarında 5 puan bırakırken, liderliği de kaptırdı. Ayrıca Faslı yıldız Belhanda'nın da sözleşmesini yaptığı açıklama sonrasında feshetti. Kayseri deplasmanından 3 puanla dönen Cimbom'da, transferde ise son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Gelecek sezonun kadro planlamasını şimdiden yapan teknik direktör Fatih Terim, Premier Lig ekibinden bonservisi elinde olacak o ismin alınmasını istedi. İşte son gelişmeler ve o futbolcu... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 14.03.2021 13:40
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan sürpriz transfer harekatı! Bonservissiz gelecek

Spor Toto Süper Lig'de 8'de 8 yapan Galatasaray, ardından çıktığı Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olurken Sivasspor'la ise 2-2 berabere kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan sürpriz transfer harekatı! Bonservissiz gelecek

Kasımpaşa maçı sonrasında büyük hasar alan zemin, Sivasspor maçında da tepki çekti.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan sürpriz transfer harekatı! Bonservissiz gelecek

Beraberlik sonrası zemin üzerinden G.Saray yönetimini eleştiren Belhanda'nın, sezon sonunda bitecek sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan sürpriz transfer harekatı! Bonservissiz gelecek

"TEK TARAFLI VE HAKLI FESİH"

Cimbom Faslı yıldızla ayrılığı "Younes Belhanda'nın 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray A.Ş. - Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra BEIN Sports ile yapmış olduğu röportajda Kulüp'ün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleriyle duyurdu.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan sürpriz transfer harekatı! Bonservissiz gelecek

Ayrıca sarı-kırmızılılar, 31 yaşındaki oyuncunun röportajını noter onaylı tercümesini de paylaştı.

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