Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan sürpriz transfer harekatı! Bonservissiz gelecek

Süper Lig'de 2. yarıya bomba gibi bir giriş yapan Galatasaray, 8'de 8 yapmış ve liderlik koltuğunu ele geçirmişti. Sarı-kırmızılı takım sonrasında çıktığı Ankaragücü ve Sivasspor maçlarında 5 puan bırakırken, liderliği de kaptırdı. Ayrıca Faslı yıldız Belhanda'nın da sözleşmesini yaptığı açıklama sonrasında feshetti. Kayseri deplasmanından 3 puanla dönen Cimbom'da, transferde ise son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Gelecek sezonun kadro planlamasını şimdiden yapan teknik direktör Fatih Terim, Premier Lig ekibinden bonservisi elinde olacak o ismin alınmasını istedi. İşte son gelişmeler ve o futbolcu... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 14.03.2021 13:40 ABONE OL