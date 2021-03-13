13 Mart 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Kayserispor maçının ardından Fatih Terim'den flaş sözler! "Hükmeden bir Galatasaray olduk"

Terim'den galibiyet açıklaması! Hükmeden bir G.Saray...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 13.03.2021 Giriş Tarihi: 13.03.2021

'in 30. haftasında , deplasmanda 'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından teknik direktör , flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

'in 30. haftasında oynanan - maçının ardından sarı kırmızılılarda teknik direktör , basına konuştu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları;

"Son haftaların formda takımı Kayserispor'u 'de yenmek kolay değil ama oyunun ilk dakikasından 93. dakikaya kadar oyunun kontrolünü, pozisyonları bulan, hükmeden bir Galatasaray bulduk, muhakkak bir-iki hatamız oldu."

"Gerek sahaya gerek anlayış gerekse pozisyon bulmada güçlük çekmedik. En çok keyif aldığım, hücum organizasyonlarında hep başka oyuncu gördünüz. Ben bundan keyif alıyorum, her oyuncu hücum organizasyonunda vardı. Bu taktikten ve disiplinden daha keyif verici."

"Böyle olunca herkes keyif alıyor oyundan ve keyif aldığını sahaya yansıtıyor. Takımı kutluyorum. Bir-iki rötar yaptık, daha çok maç, kayıplar da olacak, Galatasaray sahaya böyle çıkarsa bir şey fark etmez. Anlayışımızdan dolayı mutluyum."

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"Bir teknik adam bir şey beklediği için değişiklik yapar. Veya bugün olduğu gibi bizim oyunumuz 60'tan sonra istedi bugün, çok fazla kenar ihlali yaptık. gibi koşmasını beklediğimiz bir hücum da var aynı zamanda, burada bir zaaf olduğunu gördük."

"Her oyuncu oynamamanın üzüntüsünü çeker. Ben oyuncularıma şunu derim hep, her oyuncu kendini düşünür ama antrenör takımı düşünür. Oyuncularımız üzüntüyü sahaya yansıtmadan o andaki hamle oyuncusu gibi düşündükleri için oyuna girenler çok da başarılı oldular."

"Oyuna girenlerden sonra ciddi tehlike yaşamadık. Skoru da yükselttiler, oyunu da tuttular. Biz baktık ki tehlike yaşamıyoruz, kendimize yaşatıyoruz. Bazı arkadaşlarımızın huyu var, onlar da düzeltecekler."

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