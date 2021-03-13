13 Mart 2021, Cumartesi
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Kayserispor - Galatasaray maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
KAYSERİSPOR: Doğan, Aziz Behich, Kolovetsios, Uğur Demirok, Ramazan Civelek, Attamah, Muhar, Avramovski, Lennon, Henrique, İlhan Parlak
Kayserispor-Galatasaray | CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kayserispor - Galatasaray maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ
KAYSERİSPOR: Doğan, Aziz Behich, Kolovetsios, Uğur Demirok, Ramazan Civelek, Attamah, Muhar, Avramovski, Lennon, Henrique, İlhan Parlak
GALATASARAY: Muslera; Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi; Emre Akbaba, Taylan, Gedson, Emre Kılınç; Falcao, Mostafa Mohamed
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