13 Mart 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Kayserispor - Galatasaray maçında Luyindama'dan çok büyük hata! İşte o pozisyon...

Luyindama'dan çok büyük hata!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 13.03.2021 Giriş Tarihi: 13.03.2021

'de şampiyonluk yarışını sürdüren , 30. hafta maçında deplasmanına çıktı. Sarı kırmızılılarda Luyindama'nın büyük hatasında ev sahibi ekip kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kayserispor adına pozisyonu değerlendiremedi. İşte o anlar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Galatasaraylı Christian Luyindama, maçında kritik bir hataya imza attı. Kongolu futbolcu, savunmadaki ekürisi 'ya yanlış pas attı ve topu kaptı.

İlhan pasını 'ye gönderirken, Brezilyalı futbolcu engelini aşamadı.

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İşte o anlar;


(Fotoğraflar: beIN Sports)

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