Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, 30. hafta maçında Kayserispor deplasmanına çıktı. Sarı kırmızılılarda Luyindama'nın büyük hatasında ev sahibi ekip kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Kayserispor adına Pedro Herique pozisyonu değerlendiremedi. İşte o anlar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaraylı Christian Luyindama, Kayserispor maçında kritik bir hataya imza attı. Kongolu futbolcu, savunmadaki ekürisi Marcao'ya yanlış pas attı ve topu İlhan Parlak kaptı.

İlhan pasını Pedro Henrique'ye gönderirken, Brezilyalı futbolcu Muslera engelini aşamadı.

İşte o anlar;



(Fotoğraflar: beIN Sports)

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