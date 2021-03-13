Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın gollerini Falcao ve Onyekuru(2) attı. Müsabakanın ardından ise Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Pelin Öztekin, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizinin ardından tedavi gördüğü hastanede yaşama gözlerini yuman Rasim Öztekin için paylaşımda bulundu.

Öztekin bu galibiyeti, Galatasaray kongre üyesi olan ve aynı zamanda sarı-kırmızılı ekibin hemen hemen tüm maçlarını tribünden izleyen usta tiyatrocuya armağan etti.

Babasını kaybettikten sonra ilk kez paylaşım yapan Pelin Öztekin, "Bu galibiyet sana gelsin Babiş.." şeklinde bir tweet atarken, paylaşımına sarı-kırmızılı kalp de koydu.

Öztekin'in paylaşımına binlerce yorum ve beğeni geldi. Usta tiyatrocu Rasim Öztekin, 62 yaşında hayatını kaybetti.

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