10 Mart 2021, Çarşamba

SÜPER LİG

İşte Süper Lig'de şampiyonluğun şifreleri!

Son dakika spor haberleri: İki hafta sonra oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi özellikle Kanarya açısından 'tamam ya da devam' maçı olabilir. 40. haftadaki G.Saray-Beşiktaş derbisi ise 2003'teki unutulmaz 90 dakika gibi şampiyonluk maçına dönüşebilir.

İşte Süper Lig'de şampiyonluğun şifreleri!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 Giriş Tarihi: 10.03.2021

'de bitime 12 hafta kala şampiyonluk yarışı nefes nefese sürüyor. 1 maç eksiğine rağmen G.Saray ve F.Bahçe'nin 2 puan önünde yer alarak avantajı eline geçirdi.

İşte Süper Lig'de şampiyonluğun şifreleri!

ise 3 haftada kaybettiği 6 puan ile biraz geride kalsa da yarışı sonuna kadar zorlamak istiyor.

İşte Süper Lig'de şampiyonluğun şifreleri!

Fikstüre baktığımızda 5 haftanın ön plana çıktığı görülüyor. 31. haftada 'ta oynanacak F.Bahçe derbisi özellikle açısından 'tamam-devam' maçı olabilir.

İşte Süper Lig'de şampiyonluğun şifreleri!

'in haberine göre, bitime 3 hafta kala oynanacak olan - derbisi ise yılındaki gibi şampiyonluk maçına dönüşebilir.

İşte Süper Lig'de şampiyonluğun şifreleri!

Yarışta, büyüklerin belalısı da kilit rol oynayacak.

İşte Süper Lig'de şampiyonluğun şifreleri!

Akdeniz ekibinin ve F.Bahçe ile oynayacağı maçlardan alacağı skor şampiyonluğun kaderini belirleyebilir.

İşte Süper Lig'de şampiyonluğun şifreleri!

Ayrıca - maçı da zirvede dengeleri değiştirebilir.

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