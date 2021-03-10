İşte Süper Lig'de şampiyonluğun şifreleri!
Son dakika spor haberleri: İki hafta sonra oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi özellikle Kanarya açısından 'tamam ya da devam' maçı olabilir. 40. haftadaki G.Saray-Beşiktaş derbisi ise 2003'teki unutulmaz 90 dakika gibi şampiyonluk maçına dönüşebilir.
Trabzonspor ise 3 haftada kaybettiği 6 puan ile biraz geride kalsa da yarışı sonuna kadar zorlamak istiyor.
Fikstüre baktığımızda 5 haftanın ön plana çıktığı görülüyor. 31. haftada Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş F.Bahçe derbisi özellikle Kanarya açısından 'tamam-devam' maçı olabilir.
Takvim'in haberine göre, bitime 3 hafta kala oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi ise 2003 yılındaki gibi şampiyonluk maçına dönüşebilir.
Yarışta, büyüklerin belalısı Alanyaspor da kilit rol oynayacak.
Akdeniz ekibinin Beşiktaş ve F.Bahçe ile oynayacağı maçlardan alacağı skor şampiyonluğun kaderini belirleyebilir.
Ayrıca Galatasaray-Trabzon maçı da zirvede dengeleri değiştirebilir.
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