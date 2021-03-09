09 Mart 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray 117-37 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (MAÇ SONUCU-ÖZET)

G.Saray 80 sayı fark attı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.03.2021

'nin 25. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı sarı-kırmızılı takım 80 sayı fark attı ve 117-37 kazandı.

'nin 25. haftasında oynanan maçta Galatasaray, 'u 117-37 yendi.

1. Periyot: 27-7

Devre: 62-20

3. Periyot: 88-31

Salon: Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi

Hakemler: Semih Vural, Nihat Çetin, Hakan Gerey

Galatasaray: Meltem Yıldızhan 15, Pelin Derya Bilgiç 9, Mısra Albayrak 8, Hruscakova 23, Whitcomb 18, Asena Yalçın 11, Miray Balotu 5, Cansu Köksal 11, Sude Yılmaz 17

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Ezgi Manlacı 7, Ladin Özel 6, Öykü Taşkın 5, Gülfer Tokatlı 6, İlknur Yıldızhan 13, Sude Güler, Sinem Karacan, Ayşe Burcu Karagöl, Elif Nisa Ercan

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