Son dakika spor haberleri: İstatistikleri altüst etti! Beşiktaşlı yıldız...

5. JOSEF DE SOUZA



Beşiktaş'ın orta sahasında vazgeçilmez isimlerden biri olan Brezilyalı yıldız 1890 dakika süre aldı. Tecrübeli orta saha futbolcusu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik performans sergilerken maç %85.9'luk pas isabeti ile ligin en iyileri arasında yer aldı. Josef, 7.25 ratingi ile ligin en iyi performans sergileyen 5. futbolcusu oldu.