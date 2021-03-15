Son dakika spor haberleri: İstatistikleri altüst etti! Beşiktaşlı yıldız...
Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta geride kalırken, futbolcular bireysel performanslarıyla takımlarını sırtlıyor. Beşiktaş'a yaz transfer döneminde gelen yıldız isim ise istatistikleri altüst etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'de oynanan 30. maç haftasında futbolcuların bireysel performansları dikkat çekmeye devam ediyor.
Sezon başında Fatih Terim'in kadroda düşünmediği isimlerin başında gelen Adem Büyük, Galatasaray yönetimiyle masaya oturmuş, karşılıklı istişare sonrasında oyuncunun sözleşmesi feshedilmişti.
KAPTAN OLDU
Sözleşme feshinden sonra Yeni Malatyaspor ile görüşen futbolcu, eski takımına yeniden imza atmış ve kaptanlığa getirilmişti.
İşte Süper Lig'de bugüne kadar oynanan karşılaşmalarda en başarılı performans gösteren 10 oyuncu:
10. NAZIM SANGARE
Sezon başında Antalyaspor'dan ayr��larak Fenerbahçe'ye imza atan Milli futbolcu, bugüne kadar Sarı-Lacivertli forma ile Süper Lig'de 1260 dakika süre aldı. Bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen futbolcu %78.4 pas isabeti ile dikkat çekerken maç başı 7.19 ortalama ile en iyi performans gösteren 10. futbolcu oldu.
9. ANTONY NWAKAEME
Trabzonspor'un sol kanadının etkili ismi Nwakaeme, 30. maç haftasına kadar 2107 dakika süre aldı. Oynadığı karşılaşmalarda 6 gol 4 asistlik performans sergileyen Nijeryalı futbolcu, %76.6 pas isabeti ve maç başı 7.22'lik ratingi ile ligin en iyi performans gösteren 9'uncu futbolcusu oldu.
8. VINCENT ABOUBAKAR
Beşiktaş'a imza attığında sakatlık problemi yüzünden kafalarda soru işareti bırakan futbolcu Aboubakar, bugüne kadar tam 2000 dakika süre aldı. Kamerunlu futbolcu bu karşılaşmalarda 15 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. %76.4 pas isabeti ile oynayan futbolcu maç başı 7.22'lik ratingi ile ligin en iyi performans sergileyen 8. futbolcusu oldu.
7. CYLE LARIN
Bu sezon Sergen Yalçın yönetiminde bambaşka bir görüntü çizen Cyle Larin, ligde 1960 dakika süre aldı. Kanadalı futbolcu oynadığı karşılaşmalarda 14 gol ve 4 asistlik performans sergilemeyi başardı. %79.1'lik pas isabetiyle oynayan futbolcu, maç naşına 7.23'lük puan ortalaması ile ligin en iyi performans sergileyen 7. futbolcusu olmayı başardı.
6. ADEM BÜYÜK
Sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak Yeni Malatyaspor'a imza atan Adem Büyük, listede 4 büyük takım dışında bir takımda forma giyen tek futbolcu olarak girmeyi başardı.
Adem Büyük, bugüne kadar 1968 dakika süre aldı. Tecrübeli futbolcu oynadığı karşılaşmalarda 10 gol ve 2 asistlik performans sergilerken %72 oranında isabetli pas yaptı. Futbolcu, 7.23 ratingi ile ligin en iyi performans sergileyen 6. futbolcusu oldu.
5. JOSEF DE SOUZA
Beşiktaş'ın orta sahasında vazgeçilmez isimlerden biri olan Brezilyalı yıldız 1890 dakika süre aldı. Tecrübeli orta saha futbolcusu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik performans sergilerken maç %85.9'luk pas isabeti ile ligin en iyileri arasında yer aldı. Josef, 7.25 ratingi ile ligin en iyi performans sergileyen 5. futbolcusu oldu.
4. CALEB EKUBAN
Trabzonspor'da ilk 11'in değişilmez isimlerinden biri olan Ekuban, bugüne kadar 1948 dakika süre aldı. Bordo-Mavili formayla 6 gol ve 3 asistlik performans sergileyen futbolcu %76.2'lik pas isabeti ile oynadığı karşılaşmalarda 7.27 ratingi ile ligin en iyi performans sergileyen oyuncularından biri olmayı başardı.
3. AARON BOUPENDZA
Hatayspor'un yıldızı Boupendza, Süper Lig'de bugüne kadar 1687 dakika süre aldı. Oynadığı karşılaşmalarda 18 gol atma başarısı gösteren Boupendza 7.33'lük ratingi ile ligin en iyi performans sergileyen 3. futbolcusu oldu.
2. ANASTASIOS BAKASETAS
Devre arasından Alanyaspor'dan Trabzonspor'a transfer olan Bakasetas, bugüne kadar 1603 dakika süre aldı. 7 gol 2 asistlik performansıyla dikkat çeken oyuncu %84.2 pas isabetiyle oynadı. Yunan futbolcu, 7.38'lik ratingi ile ligin en iyi performans gösteren 2. oyuncusu oldu.
1. RACHID GHEZZAL
Yaz transfer döneminin son gününde Premier Lig ekibi Leicester City'den kiralanan Cezayirli futbolcu bugüne kadar 1482 dakika süre aldı.
Forma giydiği mücadelelerde 1 gol ve 12 asistlik performans sergileyen Ghezzal, %79.8 pas isabeti oranıyla da dikkat çekiyor. 28 yaşındaki futbolcu, 7.43'lük ratingi ile Süper Lig'in en iyi performans gösteren oyuncuları listesinde zirvede yer alıyor.
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