13 Mart 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberleri: Emre Belözoğlu'nun gözdesine Fatih Terim kancası! Galatasaray harekete geçti

Süper Lig'de 8'de 8 yaptıktan sonra 2 maçta 5 puan bırakan Galatasaray, zirveden uzaklaşarak koltuğunu Beşiktaş'a kaptırdı. Sarı-kırmızılı takımda Belhanda, Sivasspor maçı sonrasında yönetimi zemin üzerinden eleştirirken, G.Saray da Faslı yıldızın sözleşmesini feshetti. Sezon sonunda ipi göğüslemek isteyen Cimbom, transfer çalışmalarına da erken başladı. Bu kapsamda teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hareket eden Aslan, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun gözdesini transfer etmek için harekete geçti. İşte son gelişmeler ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 13.03.2021 11:06 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021 11:13
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Son dakika spor haberleri: Emre Belözoğlu'nun gözdesine Fatih Terim kancası! Galatasaray harekete geçti

Spor Toto Süper Lig'de 8'de 8 yapan Galatasaray, ardından çıktığı Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olurken Sivasspor'la ise 2-2 berabere kaldı.

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Son dakika spor haberleri: Emre Belözoğlu'nun gözdesine Fatih Terim kancası! Galatasaray harekete geçti

Kasımpaşa maçı sonrasında büyük hasar alan zemin, Sivasspor maçında da tepki çekti.

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Son dakika spor haberleri: Emre Belözoğlu'nun gözdesine Fatih Terim kancası! Galatasaray harekete geçti

Beraberlik sonrası zemin üzerinden G.Saray yönetimini eleştiren Belhanda'nın, sezon sonunda bitecek sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi.

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Son dakika spor haberleri: Emre Belözoğlu'nun gözdesine Fatih Terim kancası! Galatasaray harekete geçti

"TEK TARAFLI VE HAKLI FESİH"

Cimbom Faslı yıldızla ayrılığı "Younes Belhanda'nın 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray A.Ş. - Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra BEIN Sports ile yapmış olduğu röportajda Kulüp'ün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleriyle duyurdu.

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Son dakika spor haberleri: Emre Belözoğlu'nun gözdesine Fatih Terim kancası! Galatasaray harekete geçti

Ayrıca sarı-kırmızılılar, 31 yaşındaki oyuncunun röportajını noter onaylı tercümesini de paylaştı.

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