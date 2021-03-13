13 Mart 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberleri: Emre Belözoğlu'nun gözdesine Fatih Terim kancası! Galatasaray harekete geçti
Süper Lig'de 8'de 8 yaptıktan sonra 2 maçta 5 puan bırakan Galatasaray, zirveden uzaklaşarak koltuğunu Beşiktaş'a kaptırdı. Sarı-kırmızılı takımda Belhanda, Sivasspor maçı sonrasında yönetimi zemin üzerinden eleştirirken, G.Saray da Faslı yıldızın sözleşmesini feshetti. Sezon sonunda ipi göğüslemek isteyen Cimbom, transfer çalışmalarına da erken başladı. Bu kapsamda teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hareket eden Aslan, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun gözdesini transfer etmek için harekete geçti. İşte son gelişmeler ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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