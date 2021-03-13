13 Mart 2021, Cumartesi
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Galatasaray'da Falcao tarihe geçecek! 18 gol daha atarsa...
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Sivasspor ağlarını 2 kez sarsarak kariyerindeki gol sayısını 330'a yükseltti. Böylelikle deneyimli forvetin gol sayısı 330'a çıktı ve rekor kırmaya bir adım daha yaklaştı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Radamel Falcao, Galatasaray'da attığı gollerle, ülkesi Kolombiya'nın en fazla gol atan ikinci futbolcusu konumuna yükseldi. Kariyerinde 330 golü bulunan 34 yaşındaki futbolcu, 348 gollü Victor Aristizabal'a yetişmeye çalışacak.
48 yaşındaki Aristizabal, kariyeri boyunca Atletico Nacional, Valencia, Sao Paulo, Santos, Vitoria, Coritiba, Cruzeiro gibi kulüplerin formalarını giymişti. Falcao ise River Plate, Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United, Chelsea ve Galatasaray'da oynadı.
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