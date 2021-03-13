13 Mart 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den Kayserispor-Galatasaray maçında Onyekuru'ya kesik
Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kayserispor'un konuğu olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kritik mücadelede Henry Onyekuru'yu ilk 11'de yer vermedi.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kayseri Kadir Has Stadı'nda Kayserispor'un konuğu olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den flaş bir karar kaldı.
Tecrübeli çalıştırıcı, son 4 maçta ilk 11'de görev verdiği ve son haftalarda performansı eleştirilen Henry Onyekuru'yu kritik mücadelede yedek soyundurdu.
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