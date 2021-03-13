13 Mart 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den Kayserispor-Galatasaray maçında Onyekuru'ya kesik

Terim'den Onyekuru'ya kesik
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.03.2021

Son dakika haberleri: 'in 30. haftasında deplasmanda 'un konuğu olan Galatasaray'da teknik direktör , kritik mücadelede 'yu ilk 11'de yer vermedi.

'in 30. haftasında 'nda 'un konuğu olan 'da teknik direktör 'den flaş bir karar kaldı.

Tecrübeli çalıştırıcı, son 4 maçta ilk 11'de görev verdiği ve son haftalarda performansı eleştirilen 'yu kritik mücadelede yedek soyundurdu.

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