13 Mart 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan o yıldıza da ceza! Belhanda ve eleştiri...

Sivasspor beraberliği sonrasında zemin üzerinden yönetimi eleştiren Belhanda'nın sözleşmesi tek taraflı feshedilmişti. Sarı-kırmızılı takım, zemini eleştiren bir başka yıldıza da para cezası verdiği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan o yıldıza da ceza! Belhanda ve eleştiri...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.03.2021

'da gündem, Faslı futbolcu 'nın sözleşmesinin aniden feshedilmesi...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan o yıldıza da ceza! Belhanda ve eleştiri...

Sarı-kırmızılı yönetim, maçı sonrası Türk Telekom Stadyumu'nun zemini üzerinden yöneticileri eleştiren yıldız ismin mukavelesini sonlandırdı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan o yıldıza da ceza! Belhanda ve eleştiri...

Bu olayın yankıları sürerken 'da bir başka ismin de aynı sebepten para cezası aldığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan o yıldıza da ceza! Belhanda ve eleştiri...

Demir Grup karşılaşması sonrası TT Stadı'ndaki zemin nedeniyle eleştirilerde bulunan 'e de yönetimin ceza kestiği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan o yıldıza da ceza! Belhanda ve eleştiri...

Hollandalı oyuncunun cezayı kabul ettiği, alacaklarının düşülmesi konusunda yönetimin kendisine gönderdiği talimatnameyi imzaladığı öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan o yıldıza da ceza! Belhanda ve eleştiri...

34 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 26 karşılaşmada 4 gol kaydederken 5 de asiste imzasını attı.

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