Son dakika spor haberi: İspanyol basınından flaş Emre Mor iddiası! Galatasaray'a geri mi dönüyor?
İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor hakkında, ülkenin basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Celta Vigo'da inişli çıkışlı bir performans sergileyen milli oyuncunun, Galatasaray'a geri dönebileceği ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
İspanyol ekibi Celta Vigo'da sezona büyük umutlarla başlayan Emre Mor, kasım ayında Eduardo Coudet'nin teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından forma şansı bulmakta zorlanmıştı.
La Liga'daki son maçına 24 Ocak'ta çıkan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, daha sonra ise sakatlanmış ve tedavi için Dubai'ye gitmişti. Bir süredir Dubai'de bulunan Emre Mor hakkında İspanyol basını flaş bir transfer haberi yaptı.
"TATİLİN TADINI ÇIKARIYOR!"
Emre Mor'un Dubai'den paylaştığı fotoğrafları eleştiren todofichajes.com adlı internet sitesi, "Tedavi için Dubai'ye giden Emre Mor, sosyal ağlarda çok fazla zaman geçiriyor ve iyileşmek için çalışmaktan çok Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir tatil döneminin tadını çıkarıyor gibi görünüyor." ifadesini kullanırken, genç oyuncunun sezon sonunda kesinlikle Celta'dan ayrılacağını yazdı.
FLAŞ G.SARAY İDDİASI!
Performansı ve hareketleriyle büyük hayal kırıklığı yaratan Emre Mor'un yeni adresinin ise Galatasaray olabileceği iddia edildi. Geçen sezon genç futbolcuyu kiralayan sarı-kırmızılıların, bu kez oldukça düşük bir bedel karşılığında Emre Mor'u bonservisiyle kadrosuna katabileceği belirtildi.
Celta Vigo ile sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan Emre Mor'un, 1 milyon euro'luk bonservis bedeli karşılığında satılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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