12 Mart 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu! Emre Taşdemir, Oğulcan Çağlayan ve Halil Dervişoğlu...

G.Saray'ın kamp kadrosu belli oldu! 3 eksik...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 Giriş Tarihi: 12.03.2021

'in 30. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan 'ın, kamp kadrosu belli oldu. Sarı kırmızılılar, zorlu maça , ve 'dan yoksun çıkacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

'de şampiyonluk yarışını sürdüren , 30. haftada deplasmanına çıkacak. Sarı kırmızılılarda zorlu deplasman öncesi , ve kafilede yer almıyor. İşte Cimbom'un Kayseri kafilesi;

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