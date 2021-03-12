12 Mart 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu! Emre Taşdemir, Oğulcan Çağlayan ve Halil Dervişoğlu...
Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın, kamp kadrosu belli oldu. Sarı kırmızılılar, zorlu maça Emre Taşdemir, Halil Dervişoğlu ve Oğulcan Çağlayan'dan yoksun çıkacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, 30. haftada Kayserispor deplasmanına çıkacak. Sarı kırmızılılarda zorlu deplasman öncesi Emre Taşdemir, Halil Dervişoğlu ve Oğulcan Çağlayan kafilede yer almıyor. İşte Cimbom'un Kayseri kafilesi;
Muslera, Taylan, Onyekuru, Babel, Falcao, Etebo, Linnes, Kerem, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Yedlin, Luyindama, Mostafa, Okan, Saracchi, Marcao, Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda, Gedson, Feghouli
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