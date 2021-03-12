12 Mart 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim sessizliğini bozdu! Belhanda kararı sonrası...

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda Younes Belhanda, stat zemini nedeniyle yönetimi eleştirmiş, bu sözler sonrasında da Faslı yıldızın sözleşmesi feshedilmişti. Konuyla ilgili teknik direktör Fatih Terim'in sessizliğini bozduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim sessizliğini bozdu! Belhanda kararı sonrası...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 Giriş Tarihi: 12.03.2021

'da Belhanda krizi Florya'yı iyice sardı. Demir Grup Sivasspor maçı sonrası kötü zemin nedeniyle yönetime eleştiride bulunan Faslı futbolcunun biletinin kesilmesi futbolcularda büyük rahatsızlık yarattı. Yönetimin sözleşmesini tek taraflı feshettiği Belhanda'nın sürpriz ayrılığı takım arkadaşlarını bir hayli üzdü.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim sessizliğini bozdu! Belhanda kararı sonrası...

Milliyet'te yer alan habere göre sarı-kırmızılı futbolcular Belhanda'ya destek vererek yönetimin aldığı karara tepki gösterdiler. Takım arkadaşları için alınan karar nedeniyle morali bozulan futbolcuların yönetimi protesto etmeye hazırlandığı öğrenildi. Futbolcuların konsantrasyonun bozulması Kayseri maçı öncesi teknik kadroyu endişelendirdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim sessizliğini bozdu! Belhanda kararı sonrası...

Teknik direktör 'in Belhanda konusunda yaşanan gelişmeleri yakın çevresi ile değerlendirdiği ve "Sonuçta idari bir karar. Boynum kıldan ince" yorumunda bulunduğu öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim sessizliğini bozdu! Belhanda kararı sonrası...

Tecrübeli teknik adamın, yönetimin alacağı karardan haberdar olduğunu ancak kesinlikle onay vermediğini söylediği ve "İki ayı kalmış bir sporcuyu rahatlıkla idare edebilirdik. Ayrıca teknik olarak da kendisine ihtiyacımız vardı" ifadelerini kullandığı bildirildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim sessizliğini bozdu! Belhanda kararı sonrası...

Daha önce de bu tür durumlarla karşı karşıya kaldığını ve aynı anda birkaç kişiyi takımdan uzaklaştırmaktan çekinmediğini belirten 'in, "Belhanda'ya ben de ceza verebilirdim. Gerektiğinde sonrasını düşünmeden, maç hesabı yapmadan radikal kararlar almışlığım herkes tarafından biliniyor zaten. Şunun şurasında hepimizin iki ayı kaldı. Yönetimin de, benim de, Belhanda'nın da. Süreç daha farklı ilerleyebilirdi" görüşünü yansıttığı kaydedildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim sessizliğini bozdu! Belhanda kararı sonrası...

'in son iki gündür kulübün resmi internet sitesinden yayımlanan idman haberlerine resminin koyulmaması dikkat çekti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim sessizliğini bozdu! Belhanda kararı sonrası...

Demir Grup Sivasspor maçı sonrası yönetimi hedef alan sözleri nedeniyle bileti kesilen Belhanda'nın böyle bir açıklamada bulunmasa dahi sözleşmesinin uzatılmasının gündeme gelmediği ortaya çıktı. Yönetimin bir süre önce tecrübeli oyuncunun menajeri Willam D'Avila ile görüşerek yeni kontrat yapılmayacağını ilettiği öğrenildi.

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