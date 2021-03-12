Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Henry Onyekuru topun ağzında! Sezon sonunda ipler kopabilir...
Galatasaray ile menajer William D'Avila arasındaki ipler iyice inceldi. Sarı kırmızılıların ünlü menajer ile Ndiaye ve Garry Rodrigues transferiyle başlayan birlikteliği zayıfladı. Başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak önderliğinde Younes Belhanda'yı gönderen yönetim, Etebo ve Ozornwafor ile de vedalaşacak. Ancak beklenen asıl kopma noktası formunu kaybeden Henry Onyekuru ile olabilir. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Yönetimin aldığı sürpriz Younes Belhanda kararının perde arkasında ilginç detaylar yatıyor. Ocak 2018'de başkan seçilen Mustafa Cengiz, 7 transfer dönemi gördü ve en çok işi William D'Avila isimli menajerle yaptı. Badou Ndiaye'nin Stoke City'ye satılmasını sağlayan D'Avila sonraki süreçte Garry Rodrigues'i Suudi Arabistan'a götürürken Onyekuru, Ozornwafor ve Etebo'yu getirdi. Belhanda'nın da menajerliğini üstlenen William D'Avila ile sarı-kırmızılı kulüp artık çalışmama kararı aldı. Belhanda'nın sözleşmesini fesheden Galatasaray sezon sonunda da Etebo ve Ozornwafor'a veda edecek.
SATIN ALMA MADDESİ ZORUNLU DEĞİL
D'Avila'nın oyuncusu olan Henry Onyekuru'da ise belirsizlik hakim. Monaco'dan kiralanan Onyekuru'nun sözleşmesinde geçerli 4.3 milyon Euro satın alma maddesi zorunlu değil. Arkadaşlarının "Takım oyununu bozuyor" diyerek eleştirmeye başladığı Nijeryalı yıldız, 7 maçtır suskun. Performansında değişiklik olmaması halinde Onyekuru ile devam edilmeyeceği yönetimde konuşulmaya başlandı. İlk 2 maçında 3 gol atan 23 yaşındaki oyuncu, son haftalarda kaçırdığı gollerle yaşanan puan kayıplarına sebep oldu.
Ligde 8 maça çıkan Henry Onyekuru sadece 2 maçta 90 dakika oynadı.
G.SARAY'DA NE YAPTI
2018-19: 44 maç - 16 gol - 4 asist - 37 ilk 11
2019-20: 12 maç - 1 gol - 1 asist - 9 ilk 11
2020-21: 9 maç - 3 gol - 0 asist - 7 ilk 11 (Sabah / Mehmet Özcan)
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