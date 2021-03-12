12 Mart 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Henry Onyekuru topun ağzında! Sezon sonunda ipler kopabilir...

Onyekuru topun ağzında! İşte dikkat çeken menajer detayı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.03.2021

ile menajer William D'Avila arasındaki ipler iyice inceldi. Sarı kırmızılıların ünlü menajer ile Ndiaye ve transferiyle başlayan birlikteliği zayıfladı. Başkan ve önderliğinde 'yı gönderen yönetim, Etebo ve Ozornwafor ile de vedalaşacak. Ancak beklenen asıl kopma noktası formunu kaybeden ile olabilir. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

Yönetimin aldığı sürpriz kararının perde arkasında ilginç detaylar yatıyor. Ocak 2018'de başkan seçilen , 7 transfer dönemi gördü ve en çok işi William D'Avila isimli menajerle yaptı. 'nin 'ye satılmasını sağlayan D'Avila sonraki süreçte 'i 'a götürürken Onyekuru, Ozornwafor ve Etebo'yu getirdi. Belhanda'nın da menajerliğini üstlenen William D'Avila ile sarı-kırmızılı kulüp artık çalışmama kararı aldı. Belhanda'nın sözleşmesini fesheden sezon sonunda da Etebo ve Ozornwafor'a veda edecek.

Galatasaray'da kadro değişiyor!

SATIN ALMA MADDESİ ZORUNLU DEĞİL

D'Avila'nın oyuncusu olan 'da ise belirsizlik hakim. 'dan kiralanan Onyekuru'nun sözleşmesinde geçerli 4.3 milyon Euro satın alma maddesi zorunlu değil. Arkadaşlarının "Takım oyununu bozuyor" diyerek eleştirmeye başladığı Nijeryalı yıldız, 7 maçtır suskun. Performansında değişiklik olmaması halinde Onyekuru ile devam edilmeyeceği yönetimde konuşulmaya başlandı. İlk 2 maçında 3 gol atan 23 yaşındaki oyuncu, son haftalarda kaçırdığı gollerle yaşanan puan kayıplarına sebep oldu.

Ligde 8 maça çıkan Henry Onyekuru sadece 2 maçta 90 dakika oynadı.

G.SARAY'DA NE YAPTI

2018-19: 44 maç - 16 gol - 4 asist - 37 ilk 11

2019-20: 12 maç - 1 gol - 1 asist - 9 ilk 11

2020-21: 9 maç - 3 gol - 0 asist - 7 ilk 11 (Sabah / )

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