09 Mart 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a FIFA'dan müjde! Luyindama ve tazminat...

G.Saray'a FIFA'dan müjde! Luyindama ve tazminat...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 09.03.2021 Giriş Tarihi: 09.03.2021

, 'nde sakatlanan için 'dan 736 bin 193 euro ödeneceğini açıkladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

, 'nde 18 Kasım 2019'da oynanan Gambiya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasında oynanan mücadelede sakatlanan Christian için 'ya başvurmuştu.

Sarı-kırmızılı kulüp, başvurunun olumlu sonuçlandığını ve FIFA'nın sigorta şirketinden kendilerinde 736 bin 193 euro (yaklaşık 6.7 milyon TL) ödeneceğini açıkladı.

İşte yapılan o açıklama:

G.Saray transferde hedefini belirledi! Kulübünün yeni sözleşme teklifini reddetti haberin devamı

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