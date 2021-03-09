09 Mart 2021, Salı
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a FIFA'dan müjde! Luyindama ve tazminat...
Galatasaray, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde sakatlanan Luyindama için FIFA'dan 736 bin 193 euro ödeneceğini açıkladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde 18 Kasım 2019'da oynanan Gambiya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasında oynanan mücadelede sakatlanan Christian Luyindama için FIFA'ya başvurmuştu.
Sarı-kırmızılı kulüp, başvurunun olumlu sonuçlandığını ve FIFA'nın sigorta şirketinden kendilerinde 736 bin 193 euro (yaklaşık 6.7 milyon TL) ödeneceğini açıkladı.
İşte yapılan o açıklama:
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