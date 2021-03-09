09 Mart 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim operasyona başlıyor! O istatistik dengeleri bozdu

Terim operasyona başlıyor! O istatistik dengeleri bozdu
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 09.03.2021 Giriş Tarihi: 09.03.2021

Son dakika spor haberleri: Galatasaray, Muslera’nın tüm çabasına karşın ve karşısında kalesinde tam 4 gol birden gördü. 8’de 8 yaptığı periyotta rakiplerine sadece 3 gol izni veren sarı-kırmızılı ekipte, operasyona hazırlanıyor. (GS spor haberleri)

Galatasaray'da işler tersine döndü. Son maçında Demir Grup 'u ağırlayan Galatasaray, rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Son 2 maçta 5 puan kaybeden sarı-kırmızılılar, bu sonuçların ardından liderlikten de oldu. Cimbom son iki maçında özellikle savunmada büyük açıklar verdi ve kalesinde tam 4 gol gördü. Halbuki 8 karşılaşmada 8 galibiyet alırken rakiplerine sadece 3 gol izni vermiş ve zirve yolunu aralamıştı. Teknik direktör savunmada yapılan bireysel hatalar yüzünden cumartesi günü oynanacak deplasmanında yeniden savunmada değişikliğe gidecek.

ARDA TURAN YENİDEN İLK 11'DE

Sivasspor'un ilk golünde geri pası kısa düşen ile performansı düşen ve sakatlanan bu haft ayok. Tecrübeli hoca, Kayserispor karşısında yedek kalması eleştiri toplayan ile Yedlin'e forma verecek. Sivasspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen yerine yeniden ilk 11'e girecek. ve içinse hafta içinde yapılacak idmanlara göre karar verecek. Ama beklentilerin altında kalan ve tepki çeken Gedson'un da kesilmesi ve yerine de 'ın forma şansı bulması bekleniyor. (Fotomaç)

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