Son dakika spor haberleri: Galatasaray, Muslera’nın tüm çabasına karşın Ankaragücü ve Sivas karşısında kalesinde tam 4 gol birden gördü. 8’de 8 yaptığı periyotta rakiplerine sadece 3 gol izni veren sarı-kırmızılı ekipte, Fatih Terim operasyona hazırlanıyor. (GS spor haberleri)

Galatasaray'da işler tersine döndü. Son maçında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayan Galatasaray, rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Son 2 maçta 5 puan kaybeden sarı-kırmızılılar, bu sonuçların ardından liderlikten de oldu. Cimbom son iki maçında özellikle savunmada büyük açıklar verdi ve kalesinde tam 4 gol gördü. Halbuki 8 karşılaşmada 8 galibiyet alırken rakiplerine sadece 3 gol izni vermiş ve zirve yolunu aralamıştı. Teknik direktör Fatih Terim savunmada yapılan bireysel hatalar yüzünden cumartesi günü oynanacak Kayserispor deplasmanında yeniden savunmada değişikliğe gidecek.



ARDA TURAN YENİDEN İLK 11'DE



Sivasspor'un ilk golünde geri pası kısa düşen Martin Linnes ile performansı düşen ve sakatlanan Ryan Donk bu haft ayok. Tecrübeli hoca, Kayserispor karşısında yedek kalması eleştiri toplayan Luyindama ile Yedlin'e forma verecek. Sivasspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Younes Belhanda yerine Emre Kılınç yeniden ilk 11'e girecek. Onyekuru ve Gedson Fernandes içinse hafta içinde yapılacak idmanlara göre karar verecek. Ama beklentilerin altında kalan ve tepki çeken Gedson'un da kesilmesi ve yerine de Arda Turan'ın forma şansı bulması bekleniyor. (Fotomaç)

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