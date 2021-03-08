08 Mart 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray transferde hedefini belirledi! Kulübünün yeni sözleşme teklifini reddetti
Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, ikinci devreye bomba gibi başlamış ve 8'de 8 yaparak liderlik koltuğuna oturdu. Ligde Ankaragücü'ne mağlup olan ve Sivasspor'la da berabere kalan sarı-kırmızılı takım, 5 puanlık kayıp yaşadı ve zirveyi ezeli rakiplerinden Beşiktaş'a kaptırdı. Sezon sonunda büyük bir revizyona gitmeye hazırlanan teknik direktör Fatih Terim, transferde ilk hedefini de belirledi. Deneyimli teknik adamın istediği futbolcu, kulübünün yeni sözleşme teklifini de reddetti. İşte son gelişmeler ve o futbolcu... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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