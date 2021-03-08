08 Mart 2021, Pazartesi

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray transferde hedefini belirledi! Kulübünün yeni sözleşme teklifini reddetti

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, ikinci devreye bomba gibi başlamış ve 8'de 8 yaparak liderlik koltuğuna oturdu. Ligde Ankaragücü'ne mağlup olan ve Sivasspor'la da berabere kalan sarı-kırmızılı takım, 5 puanlık kayıp yaşadı ve zirveyi ezeli rakiplerinden Beşiktaş'a kaptırdı. Sezon sonunda büyük bir revizyona gitmeye hazırlanan teknik direktör Fatih Terim, transferde ilk hedefini de belirledi. Deneyimli teknik adamın istediği futbolcu, kulübünün yeni sözleşme teklifini de reddetti. İşte son gelişmeler ve o futbolcu... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 08.03.2021 11:12 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021 11:12
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray transferde hedefini belirledi! Kulübünün yeni sözleşme teklifini reddetti

2020-2021 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray; yaz döneminde 8, devre arasında ise kadrosuna 5 ismi transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray transferde hedefini belirledi! Kulübünün yeni sözleşme teklifini reddetti

Süper Lig'de 8 maçlık galibiyet serisi oluşturan Galatasaray, Ankaragücü deplasmanında 2-1 mağlup oldu ve 3 puanı Ankara'da bıraktı.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray transferde hedefini belirledi! Kulübünün yeni sözleşme teklifini reddetti

Sivasspor'la da sahasında 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, ligde çıktığı son 2 maçta 5 puan kaybederken sadece 1 puan toplayabildi.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray transferde hedefini belirledi! Kulübünün yeni sözleşme teklifini reddetti

Sarı-kırmızılı takımda son gelişmeler bu yöndeyken, teknik direktör Fatih Terim gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray transferde hedefini belirledi! Kulübünün yeni sözleşme teklifini reddetti

G.Saray'da sezonun kapanmasıyla birlikte 9 ismin sözleşmesi sona ererken, 4 futbolcunun da kiralık sözleşmesi bitecek.

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