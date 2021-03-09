09 Mart 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş Belhanda gerçeği! O olayın ardından...

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında DG Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı ve zirve yarışında yara aldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Belhanda, sarı-kırmızılı kurmayları zemin konusunda eleştirdi. Sezon sonunda Cimbom'la sözleşmesi bitecek Faslı yıldız, geri adım attı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş Belhanda gerçeği! O olayın ardından...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.03.2021

'da 2-2 biten Sivasspor maçından sonra yayıncı kuruluşa konuşan 'nın sözleri gündeme oturmuştu.


Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş Belhanda gerçeği! O olayın ardından...

Belhanda, "Twitter'da, Instagram'da kendilerine bakmak, basında ne oluyor araştırmak yerine zemin konusunu çözmeliler'' diyerek yönetimi hedef almış ancak bu sözleri kulüp tercümanı tarafından çevrilmemişti.


Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş Belhanda gerçeği! O olayın ardından...

Faslı 10 numara dün de sosyal medya hesabına, "Başkan, Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu hakkında konuşmadığımı belirtmek isterim. Sahaya daha çok bakım yapılması gerekliliğiyle ilgili stadyumdan sorumlu insanlara yönelik konuştum" mesajını yazdı.


Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş Belhanda gerçeği! O olayın ardından...

Takım arkadaşlarına, "Kulüp bana sahip çıkmıyor" diye dert yanan 31 yaşındaki oyuncu, G.Saray'daki geleceğini düşünerek geri adım attı.


Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş Belhanda gerçeği! O olayın ardından...

"2 MİLYON EURO'YA İMZA ATMAYA HAZIRIM"

3 milyon 350 bin Euro ücrete sahip Belhanda, daha önce yeni sözleşme için 2 milyon 350 bin Euro talep etmişti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş Belhanda gerçeği! O olayın ardından...

Sabah'ın haberine göre; Yıldız futbolcu, menajeri aracılığıyla 2 milyon Euro'ya imza atmaya hazır olduğunu söyledi. Kulüp ise 1.5 milyon Euro'dan yukarı çıkmadı ve taraflar arasında 500 bin Euro'luk fark kaldı.


Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş Belhanda gerçeği! O olayın ardından...

BÜLENT TİMURLENK - ARTIK GALATASARAY'A VERECEĞİ HERHANGİ BİR ŞEY KALMADI

Haftalardır ortalıkta görünmeyen Belhanda, Sivasspor maçında sahada da kayıptı. Evet zemin mükemmel değil ama bundan daha kötü zeminlerde de maç kazanmıştır. Belhanda önce kendi performansına bakacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş Belhanda gerçeği! O olayın ardından...

Dünyanın hiçbir yerinde bir futbolcu, yönetimini medya önünde eleştiremez. Eleştirebilen de ancak Messi olur... O da yönetimi istifa ettirir...


Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş Belhanda gerçeği! O olayın ardından...

Belhanda'nın üslubu da kötüydü. Yönetim bize düzgün bir zemin vermeli demek başka şey, İnstagram'da, Twitter'da dolanacaklarına zemini düzeltsinler demek başka şey...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş Belhanda gerçeği! O olayın ardından...

Ceza konusuna gelince; bunu önce teknik kadro değerlendirir. Kontratı uzatılmadığı için aidiyet duygusunu yitiren Belhanda'nın, kalan haftalarda 'a bir şeyler verebilmesi çok zor..

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