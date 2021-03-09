09 Mart 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı Radamel Falcao İspanya'da gündem oldu! "Gollerini onlara hediye etti"

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Sivasspor maçında Mohamed'in cezası nedeniyle ilk 11'de başlayan Falcao, Galatasaray'ın attığı 2 gole adını yazdırmıştı. Kolombiyalı golcü bu performansıyla İspanya'da gündem oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı Radamel Falcao İspanya'da gündem oldu! Gollerini onlara hediye etti
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 09.03.2021 Giriş Tarihi: 09.03.2021

'in 29. haftasında 'ın sahasında ile 2-2 berabere kaldığı maça damga vurdu. Kolombiya basını da son dakika olarak duyurduğu Falcao haberinde ilginç ifadelere yer verdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı Radamel Falcao İspanya'da gündem oldu! Gollerini onlara hediye etti

Biri penaltıdan olmak üzere 2 gol atarak Sarı-Kırmızılılar'a 1 puanı kazandıran Kolombiyalı yıldız eski günlerine dönüş sinyalleri verdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı Radamel Falcao İspanya'da gündem oldu! Gollerini onlara hediye etti

Falcao ayrıca teknik direktör Fatih Terim'e de Mısırlı golcü 'e kaptırdığı formayı geri almak için mücadele edeceğini gösterdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı Radamel Falcao İspanya'da gündem oldu! Gollerini onlara hediye etti

"TÜRKİYE'DEN GÜZEL HABER GELDİ"
'nun uzun bir aradan sonra gol atması Kolombiya basınında da geniş yer buldu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı Radamel Falcao İspanya'da gündem oldu! Gollerini onlara hediye etti

Marca'nın Kolombiya sayfası, Falcao için hazırladığı haberde "Türkiye'den Falcao'nun geri döndüğü ve 2 gol attığı şeklinde güzel haber geldi. Falcao son golünü 12 Eylül'de Gaziantep FK'ya karşı kaydetmişti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı Radamel Falcao İspanya'da gündem oldu! Gollerini onlara hediye etti

"GOLLERİNİ KENDİSİNİ EMEKLİ ETMEK İSTEYENLERE HEDİYE ETTİ"
Kolombiya Milli Takımı'nın gol kralı, birçok sakatlıkla mücadele ettikten sonra attığı golleri kendisini emekliliğin eşiğine getirenlere hediye etti" ifadelerine yer verdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı Radamel Falcao İspanya'da gündem oldu! Gollerini onlara hediye etti

"ZOR ANLARIMDA BENİ HEP DESTEKLEDİLER"
Maç sonrası açıklamalarına da yer verilen haberde Falcao'nun "Uzun bir aradan sonra sahaya dönmem çok güzel bir duygu. Öncelikle Fatih Terim hocam, yardımcıları ve tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı Radamel Falcao İspanya'da gündem oldu! Gollerini onlara hediye etti

Zor anlarımda beni hep desteklediler. Bugün sahalara döndüm. Tanrı'ya şükür, çok iyi döndüğümü düşünüyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Maçta kendimi rahat hissettim.

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı Radamel Falcao İspanya'da gündem oldu! Gollerini onlara hediye etti

Tek yapmam gereken takım arkadaşlarımı en iyi seviyede desteklemek ve onlarla birlikte olmak. Şimdi sırada Kayserispor maçı var" şeklindeki ifadeleri de yer aldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı Radamel Falcao İspanya'da gündem oldu! Gollerini onlara hediye etti

"KAYSERİ MAÇI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"
Haberde son olarak 'nun attığı 2 golün takımına 'a yetmediği ve lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde oldukları belirtilerek, Sarı-Kırmızılılar'ın Kayserispor ile hayati önem taşıyan bir maça çıkacağı vurgulandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Flaş Belhanda gerçeği! O olayın ardından... Flaş Belhanda gerçeği! O olayın ardından...
G.Saray'da bir devir sona eriyor! Terim o ismin biletini kesti G.Saray'da bir devir sona eriyor! Terim o ismin biletini kesti
G.Saray'a FIFA'dan müjde! Luyindama ve tazminat... G.Saray'a FIFA'dan müjde! Luyindama ve tazminat...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ