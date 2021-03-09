"ZOR ANLARIMDA BENİ HEP DESTEKLEDİLER"

Maç sonrası açıklamalarına da yer verilen haberde Falcao'nun "Uzun bir aradan sonra sahaya dönmem çok güzel bir duygu. Öncelikle Fatih Terim hocam, yardımcıları ve tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.