08 Mart 2021, Pazartesi

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Ryan Donk'un son durumu belli oldu! Kayserispor maçında...

Donk'un son durumu belli oldu! Kayserispor maçında...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 08.03.2021 Giriş Tarihi: 08.03.2021

'in 29. haftasında Sivasspor ile oynanan maçta sakatlanan 'un son durumu belli oldu. Hollandalı futbolcu, ikinci derecede zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edildi. Deneyimli oyuncunun gelecek hafta oynanacak Kayserispor maçında forma giymesi beklenmiyor. | Son dakika haberleri (GS spor haberi)

, Sivasspor karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen 'un son durumu hakkında açıklama yayınladı.

İşte yapılan açıklama:

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı.

Daha sonra pas oyunları üzerinde duruldu.

Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Yapılan tetkikleri sonrası sağ ayak bileği iç yan bağlarında ikinci derece sprain (orta düzeyde zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen Ryan Donk'un tedavisine başlandı.

Emre Taşdemir, kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı saha çalışmalarına devam etti.

Galatasaray Futbol Takımı, Kayserispor maçının hazırlıklarını Çarşamba günü saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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