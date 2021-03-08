Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Ryan Donk'un son durumu belli oldu! Kayserispor maçında...
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor ile oynanan maçta sakatlanan Ryan Donk'un son durumu belli oldu. Hollandalı futbolcu, ikinci derecede zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edildi. Deneyimli oyuncunun gelecek hafta oynanacak Kayserispor maçında forma giymesi beklenmiyor. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, Sivasspor karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Ryan Donk'un son durumu hakkında açıklama yayınladı.
İşte yapılan açıklama:
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı.
Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı.
Daha sonra pas oyunları üzerinde duruldu.
Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Yapılan tetkikleri sonrası sağ ayak bileği iç yan bağlarında ikinci derece sprain (orta düzeyde zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen Ryan Donk'un tedavisine başlandı.
Emre Taşdemir, kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı saha çalışmalarına devam etti.
Galatasaray Futbol Takımı, Kayserispor maçının hazırlıklarını Çarşamba günü saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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