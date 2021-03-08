08 Mart 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: İngiltere Mbaye Diagne'yi konuşuyor! Premier Lig'in yıldızlarını geride bıraktı

Devre arasında Galatasaray'dan West Bromwich Albion'a transfer olan Mbaye Diagne, İngiltere'de adından söz ettirmeye başladı. Küme düşme hattından kurtulmak isteyen West Bromwich'in gol sorununu çözmek için giden Senegalli forvet, Premier Lig'in yıldız golcülerini geride bırakmayı başardı. İşte o istatistik... | Son dakika spor haberleri

Son dakika spor haberi: İngiltere Mbaye Diagne'yi konuşuyor! Premier Lig'in yıldızlarını geride bıraktı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 08.03.2021 Giriş Tarihi: 08.03.2021

ekiplerinden Albion forması giyen Mbaye Diagne, yeni takımında Ada'da çok konuşulacak bir istatistiğe imza attı.

Son dakika spor haberi: İngiltere Mbaye Diagne'yi konuşuyor! Premier Lig'in yıldızlarını geride bıraktı

'de kümede kalma mücadelesi veren Albion'ın gol problemini çözmek adına ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, yeni takımında yalnızca 1 gol üretebildi.

Son dakika spor haberi: İngiltere Mbaye Diagne'yi konuşuyor! Premier Lig'in yıldızlarını geride bıraktı

GOL BEKLENTİSİ EN YÜKSEK OYUNCU

Opta verilerine göre; Albion formasıyla yalnızca 1 kez rakip ağları sarsan Mbaye Diagne, buna rağmen an itibariyle 'de en yüksek gol beklentisine sahip oyuncu konumunda. Süre aldığı 8 lig maçında 4.63 değerinde xG yakalayan Mbaye Diagne'nin ardından ikinci sırada bulunan Gabriel Jesus, 4.23 xG karşılığında 4 gol atmayı başardı. Üçüncü sıradaki Mohamed Salah ise 4.2 xG karşılığında 4 kez gol sevinci yaşadı.

Son dakika spor haberi: İngiltere Mbaye Diagne'yi konuşuyor! Premier Lig'in yıldızlarını geride bıraktı

PREMIER LİG 2020-21 SEZONU XG (GOL BEKLENTİSİ) DEĞERLERİ

Mbaye Diagne: 8 maç, 4.63 xG, 1 gol
Gabriel Jesus: 8 maç, 4.23 xG, 4 gol
Mohamed Salah: 8 maç, 4.2 xG, 4 gol
Raheem Sterling: 6 maç , 3.6 xG, 3 gol
Michail Antonio: 5 maç, 3.59 xG, 2 gol
İlkay Gündoğan: 7 maç, 3.42 xG, 4 gol
Josh Maja: 7 maç, 3.33 xG, 2 gol
Richarlison: 8 maç, 3.08 xG, 4 gol
Pierre-Emerick Aubameyang: 6 maç, 2.98 xG, 4 gol
Bertrand Traore: 8 maç, 2.88 xG, 1 gol

Son dakika spor haberi: İngiltere Mbaye Diagne'yi konuşuyor! Premier Lig'in yıldızlarını geride bıraktı

MBAYE DIAGNE GALATASARAY'DA NE YAPTI?

Mbaye Diagne, kariyeri boyunca çıktığı 39 resmi maçta 22 gol atarken 2 de asist yapmayı başardı. 2018-19 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa forması giyen ve 17 maçta 20 gol atan Senegalli oyuncu, devre arasında Galatasaray'a transfer olmuş ve burada da 12 maçta 10 gol atarak toplamda 30 golle gol kralı olmuştu.

Son dakika spor haberi: İngiltere Mbaye Diagne'yi konuşuyor! Premier Lig'in yıldızlarını geride bıraktı

GALATASARAY'A 8 MİLYON EUROLUK PİYANGO

'ın 1.5 milyon euro karşılığında kiraladığı 29 yaşındaki futbolcu için zorunlu satın alma maddesinde belirtilen 6.5 milyon euro'nun Galatasaray'a yeni resmi teklif olarak sunulacağı belirtiliyor. Tüm şartlarda uzlaşılması durumunda Galatasaray'ın bu transferden 8 milyon euro gelir elde etme ihtimali bulunuyor.

Son dakika spor haberi: İngiltere Mbaye Diagne'yi konuşuyor! Premier Lig'in yıldızlarını geride bıraktı

PREMIER LİG TARİHİNE GEÇMİŞTİ

ekiplerinden Albion forması giyen Mbaye Diagne, 1-1 eşitlikle sonuçlanan Manchester United mücadelesinde damga vurmuştu. The Hawthorns'da oynanan karşılaşmanın henüz 83. saniyesinde Manchester United ağlarını sarsan Mbaye Diagne, hem yeni takımıyla ilk golünü atmış hem de Premier Lig tarihine geçmeyi başarmıştı. Senegalli forvet, karşılaşmanın 83. saniyesinde attığı golle Premier Lig'de Manchester United filelerini en erken havalandıran ikinci oyuncu olarak kayıtlara geçmişti.

Son dakika spor haberi: İngiltere Mbaye Diagne'yi konuşuyor! Premier Lig'in yıldızlarını geride bıraktı

REKOR CHRISTIAN ERIKSEN'DE

Manchester United ağlarına en erken golü, 2018 yılında Tottenham forması giydiği dönemde maçın henüz 11. saniyesinde Christian Eriksen atmıştı. Danimarkalı yıldızın bu golü aynı zamanda tarihinin en hızlı 4. golü olmuştu.

Son dakika spor haberi: İngiltere Mbaye Diagne'yi konuşuyor! Premier Lig'in yıldızlarını geride bıraktı

PREMIER LİG TARİHİNİN EN HIZLI GOLLERİ

Southampton forması giyen Shane Long, 2018-19 sezonunda Watford maçının 7.69'uncu saniyesinde ağları sarsarak lig tarihinin en erken golünü kaydetmişti. Shane Long'un ardından Tottenham forması giyen Ledley King, 2000-01 sezonunda Bradford City mücadelesinde 9.82'inci saniyede attığı golle listede ikinci sırada bulunuyor. Listenin üçüncü sırasında ise Alan Shearer yer alıyor. Efsane oyuncu, Newcastle United formasıyla 2002-03 sezonunda Manchester City'e 10.52 saniyede attığı golle üçüncü basamakta. (Hürriyet)

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