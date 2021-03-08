Son dakika spor haberi: İngiltere Mbaye Diagne'yi konuşuyor! Premier Lig'in yıldızlarını geride bıraktı

GOL BEKLENTİSİ EN YÜKSEK OYUNCU

Opta verilerine göre; West Bromwich Albion formasıyla yalnızca 1 kez rakip ağları sarsan Mbaye Diagne, buna rağmen an itibariyle Premier Lig'de en yüksek gol beklentisine sahip oyuncu konumunda. Süre aldığı 8 lig maçında 4.63 değerinde xG yakalayan Mbaye Diagne'nin ardından ikinci sırada bulunan Gabriel Jesus, 4.23 xG karşılığında 4 gol atmayı başardı. Üçüncü sıradaki Mohamed Salah ise 4.2 xG karşılığında 4 kez gol sevinci yaşadı.