08 Mart 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Belhanda açıklamada bulundu!

Belhanda'dan flaş açıklama! Çevirmenimiz...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.03.2021

'in 29. haftasında oynanan - maçının ardından saha zemini için yöneticileri eleştiren , sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İşte Faslı futbolcunun o açıklaması...

yönetimine saygı duyduğunu ve söylediklerinin yanlış anlaşıldığını belirten , "Söylediklerimden dolayı yanlış anlaşıldım. Çevirmenimiz de bunun yapıcı bir mesaj olduğunu anlayarak çevirdi. Galatasaray'ın tüm yönetimine saygı duyuyorum ve kulüpteki herkesle iyi ilişkim var." ifadelerini kullandı.

"ZEMİN ETKİLİYOR"

Belhanda, maçı sonrası, "Zemin etkiliyor. Biz daha çok pas oyunu oynuyoruz. Bu sahaya bir çare bulunması lazım. Böyle oyunumuzu oynayamıyoruz. 'da, Instagram'da, gazetelerde yazılıyor zaten. bile buradan daha iyi. Gerekirse dünyanın en iyi uzmanlarıyla buranın düzeltilmesi lazım" şeklinde konuşmuştu.

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