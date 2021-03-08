Galatasaray'ın Faslı yıldızı Belhanda açıklamada bulundu!
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Galatasaray-Sivasspor maçının ardından saha zemini için yöneticileri eleştiren Belhanda, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İşte Faslı futbolcunun o açıklaması...
Galatasaray yönetimine saygı duyduğunu ve söylediklerinin yanlış anlaşıldığını belirten Belhanda, "Söylediklerimden dolayı yanlış anlaşıldım. Çevirmenimiz de bunun yapıcı bir mesaj olduğunu anlayarak çevirdi. Galatasaray'ın tüm yönetimine saygı duyuyorum ve kulüpteki herkesle iyi ilişkim var." ifadelerini kullandı.
"ZEMİN ETKİLİYOR"
Belhanda, Sivasspor maçı sonrası, "Zemin etkiliyor. Biz daha çok pas oyunu oynuyoruz. Bu sahaya bir çare bulunması lazım. Böyle oyunumuzu oynayamıyoruz. Twitter'da, Instagram'da, gazetelerde yazılıyor zaten. Florya bile buradan daha iyi. Gerekirse dünyanın en iyi uzmanlarıyla buranın düzeltilmesi lazım" şeklinde konuşmuştu.
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