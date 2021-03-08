08 Mart 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray 4 günde tepetaklak oldu! Ankaragücü'nün ardından Sivasspor...

Aslan 4 günde tepetaklak oldu!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 08.03.2021 Giriş Tarihi: 08.03.2021

'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, 4 günde oynadığı 2 maçta da şok yaşadı. İlk olarak ligin 28. haftasında Ankaragücü'ne mağlup olan sarı kırmızılılar, ardından 29. hafta maçında ile berabere kaldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Cimbom'a ağır darbe... Çarşamba günü Ankaragücü'ne 2-1 yenilen Galatasaray dün de evinde ile 2-2 berabere kaldı. 7. dakikada 'in sert şutunu kaleci Vural yatarak kurtardı. 9. dakikada Linnes'in büyük hatası sonramı Gradel topu ağlara yolladı: 0-1.

ONYEKURU ÇOK KÖTÜ VURDU

14. dakikada 14. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışında rakibinden sıyrılan mükemmel vurdu: 1-1. 18. dakikada boş pozisyonda çok kötü vurdu.

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SAVUNMADA BÜYÜK HATALAR

38. dakikada Gradel'in şutunu kurtardı. Dönen topa yakın mesafeden dokundu ve Sivas yeniden öne geçti: 1-2. 56. dakikada Onyekuru'nun şutu kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

90+7'DE MÜTHİŞ POZİSYON

67'de G.Saray penaltı kazandı. Falcao skoru 2-2 yaptı. 81'de inanılmaz bir golü kaçırdı. Son saniyedeki inanılmaz karambolden de gol çıkmayınca Cimbom altın değerinde iki puan kaybetti.

LİNNES TARAFTARLARI ÇILDIRTTI

'in ilk 11'de şans verdiği gecenin kader adamlarından birisi oldu. Norveçli sol bekin ilk yarıda yaptığı büyük hata gole mal oldu. Taraftarlar sosyal medya üzerinden Linnes'e çok büyük bir tepki gösterdi.

KRAL'IN DÖNÜŞÜ YETERLİ OLMADI

Kırmızı kart cezalısı 'in yokluğunda uzun bir aradan sonra ilk 11'de sahaya çıkan gol hasretini bitirdi. Sivasspor ağlarını iki kez sarsan Kolombiyalı yıldız 22 maç aradan sonra golle buluştu. Son olarak deplasmanında ağları sarsan Falcao'nun ilk golündeki usta işi vuruşu alkış topladı. Tecrübeli yıldızın başarılı performansı 3 puan için yeterli olmadı.

YİNE SKORU ÇEVİREMEDİ

Sivasspor maçına kadar skorda geriye düştüğü 5 maçı da kazanamayan Galatasaray geleneği bozmadı. Sarı-Kırmızılılar dün iki kez yenik durumdan beraberliği yakalasa da 3 puanı getirecek golü bulamadı.

TWİTTER'I BIRAK ZEMİNE BAK!

Sivasspor maçında 2 puan bırakan Galatasaray'da Younes Belhanda maç sonunda Türk Telekom Stadı'nın zemini sebebiyle yönetimi eleştirdi. Stadın kötü zeminin futbolu olumsuz etkilediğini söyleyen Faslı futbolcu, "Gerekirse dünyanın en iyi bahçıvanını getirip bu zeminin düzeltilmesi gerekiyor. Florya'daki antrenman sahamız bile buradan daha iyi. Twitter'da, İnstagram'da kendine bakacağına, sosyal medyaya bakacağına gel statla ilgilen" ifadelerini kullandı.

TYLER BOYD: BEŞİKTAŞ İÇİN MUTLUYUM!

Sivasspor'un Galatasaray karşısında ikinci golünü kaydeden Tyler Boyd maç sonunda, "Attığım golle Sivasspor'a puan Beşiktaş'a ise avantaj getirdiğim için mutluyum" dedi. Bonservisi Beşiktaş'ta olan ve kiralık olarak Sivasspor forması giyen Boyd'a hocası Rıza Çalımbay ise, "Şu an başka bir takımda" diyerek tepki gösterdi.

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