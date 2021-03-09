09 Mart 2021, Salı
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Galatasaray'da sağ bek sorunu!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da bir türlü istenilen verimin alınamadığı sağ bek bölgesinde Fatih Terim kara kara düşünmeye başladı. İşte o ilginç istatistik... (GS spor haberleri)
Defansın sağında Galatasaray'ın şansı bu sene iyi gitmedi. Fatih Terim gözünden yaralanan Omar, dahil bu sezon 4 farklı sağ bek kullandı. Kaptırdığı top yüzünden "Martin'in yaptığı iş değil" dediği Linnes skora katkı yapan tek sağ bek oldu. Ama 4 oyuncudan da beklenen katkı gelmedi. Linnes, 31 kezle Emre Kılınç'tan (38) sonra en fazla kötü kontrol yapan Galatasaraylı... Yedlin geldiğinden beri 3 kez adam geçmeye çalıştı. Sadece 1'inde başarılı oldu.
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