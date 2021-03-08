08 Mart 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Falcao Galatasaray'a yetemedi! 2 gol attı ama...

Falcao Cimbom'a yetemedi! 2 gol attı ama...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.03.2021

'in 29. haftasında sahasında Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelede 4.5 ay sonra ilk 11'de yer alan , 2 gol atmasına karşın takımına galibiyeti getiremedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Radamen , 134 gün sonra ilk 11'de çıktığı maça damgasını vurdu. En son 11'de başladığı 24 Ekim 2020'deki Erzurumspor maçında gol sevinci yaşayan Kolombiyalı yıldız, dün iki kez rakip fileleri havalandırdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM O

Maçın 14. dakikasında skoru 1-1'e getiren 35 yaşındaki futbolcu, 68'de de penaltıdan skoru 2-2'ye getiren golü attı. Tam 4.5 ay sonra gol sevinci yaşayan Falcao'nun performansı 'ı galibiyete taşımadı. Attığı gollerle adından söz ettiren tecrübeli futbolcu, sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerindendi. Kolombiyalı'ya övgü dolu sözler sarfedildi.

Falcao'nun dönüşü muhteşem oldu! Öyle bir gol attı ki... haberin devamı

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