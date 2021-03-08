Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelede 4.5 ay sonra ilk 11'de yer alan Falcao, 2 gol atmasına karşın takımına galibiyeti getiremedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Radamen Falcao, 134 gün sonra ilk 11'de çıktığı maça damgasını vurdu. En son 11'de başladığı 24 Ekim 2020'deki Erzurumspor maçında gol sevinci yaşayan Kolombiyalı yıldız, dün iki kez rakip fileleri havalandırdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM O

Maçın 14. dakikasında skoru 1-1'e getiren 35 yaşındaki futbolcu, 68'de de penaltıdan skoru 2-2'ye getiren golü attı. Tam 4.5 ay sonra gol sevinci yaşayan Falcao'nun performansı Galatasaray'ı galibiyete taşımadı. Attığı gollerle adından söz ettiren tecrübeli futbolcu, sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerindendi. Kolombiyalı'ya övgü dolu sözler sarfedildi.

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