07 Mart 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'ın kan kaybı sürüyor! Son 2 maçta...

Cimbom'un kan kaybı sürüyor! Son 2 maçta...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.03.2021

Spor Toto 'in 29. haftasında sahasında Sivasspor'la 2-2 berabere kaldı ve zirve yolunda bir yara daha aldı. Sarı-kırmızılılar böylelikle son 2 maçında 5 puan kaybetti. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'in 29. haftasında sahasında karşılaştığı Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, böylece son 2 mücadelede 5 puan kaybetmiş oldu. Cimbom, MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 2-1 kaybetmişti. Aslan bu iki karşılaşmadan önce 8 maçtan da galibiyetle ayrılmıştı.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 58'e çıkardı ve lider girdiği haftada 60 puanlı Beşiktaş'ın gerisine düştü ve ikinci sırada yer aldı.

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