Ahmet Çakar Galatasaray-Sivasspor maçındaki penaltıyı yorumladı! "Karar yüzde 100..."

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Sivasspor 2-2 berabere kaldı. Hakem Ali Şansalan sarı-kırmızılılar lehine 1 penaltı kararı verirken, Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da karşılaşmanın hakemini değerlendirdi. Çakar verilen penaltı için ise "Karar yüzde 100 doğru" dedi. İşte o yazı...

Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Galatasaray - Sivasspor maçını değerlendirdiği bir yazı kaleme aldı.

İşte Ahmet Çakar'ın yazısı:



Galatasaray, Ankaragücü maçından sonra yine önemli bir kayıp yaşadı ve yediği goller tamamen basit defans ve kaleci hatası. Yoksa bir puan alıp Sivas'a dönen Sivsaspor çok iyi oynamadı ama çok iyi mücadele ettiler.

Linnes'in yaptığı hata belki de kırılma noktası. Kısa pası Gradel değerlendirdi ve Sivasspor'u öne geçirdi. Ardından da Falcao kalite kokan bir gol attı. Topu alışı, dönüşü, vuruşu tek kelimeyle muhteşem. Galatasaray maçı çevirebilir diye düşünürken bu sefer Muslera'dan dönen topta iki Galatasaray stoperi ağır kalınca Boyd golü yaptı. İkinci yarı kazanılan penaltıdan sonra yani 2-2'den sonra Galatasaray inanılmaz bir baskı koydu. Hatta son 3-4 dakikada sarı-kırmızılılar maçı çevirecek öyle pozisyonlar yakaladı ki bu sefer de sahneye Sivasspor kalecisi Ali Şaşal çıktı.

Yapılan amatörce defans hataları ve kaçan goller belki de Galatasaray'ı şampiyonluk yarışında dezavantajlı hale getirdi. Çünkü iki tane mütevazı takıma karşı 5 puanlık kayıp ligin bitimine az haftalar kala kabul edilebilir gibi değil. Ankaragücü maçında hakem yanlışları vardı ama dün gece Ali Şansalan kötü maç yönetti diyemem. Hatalar yaptı, örneğin; karna çarpan topu el verip frikik yarattı, bir-iki faulde de hata yaptı ama oyunun genelinde Sivasspor'u ya da kendini ezdirdi diyemem. Verilen penaltı yüzde yüz doğru bir karar. Oyun esnasında mesafe çok kısa olduğu için görülmeyebilir. VAR daveti doğruydu ve bu davet sonucu çalınan penaltı yüzde 100 doğruydu zira mesafe çok yakın olmasına rağmen Sivassporlu Uğur'un eli topa gidiyor. Yani kasıt var.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ