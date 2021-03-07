07 Mart 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Sivasspor'a attığı gol ofsayta takıldı! Radamel Falcao...

G.Saray'ın golü ofsayta takıldı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 07.03.2021 Giriş Tarihi: 07.03.2021

'in 29. haftasında evinde 'u ağırlayan , maçın 63. dakikasında ile skoru 2-2'ye getirdi. Yardımcı hakemin uyarısı sonrası hakem golü geçersiz saydı. İşte o pozisyon... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Spor Toto 'in 29. haftasında ile , 'nda kozlarını paylaştı.

Karşılaşmanın 63. dakikasında kullanılan serbest vuruşta Galatasaraylı , kafayla topu ağlara yolladı.

Ancak Kolombiyalı yıldızın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İŞTE O POZİSYON


(Fotoğraflar: beIN Sports)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray-Sivasspor maçında Falcao'nun dönüşü muhteşem oldu! Öyle bir gol attı ki...

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