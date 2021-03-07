07 Mart 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Sivasspor'a attığı gol ofsayta takıldı! Radamel Falcao...
Süper Lig'in 29. haftasında evinde Sivasspor'u ağırlayan Galatasaray, maçın 63. dakikasında Falcao ile skoru 2-2'ye getirdi. Yardımcı hakemin uyarısı sonrası hakem Ali Şansalan golü geçersiz saydı. İşte o pozisyon... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Sivasspor, Tür Telekom Stadı'nda kozlarını paylaştı.
Karşılaşmanın 63. dakikasında kullanılan serbest vuruşta Galatasaraylı Radamel Falcao, kafayla topu ağlara yolladı.
Ancak Kolombiyalı yıldızın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
İŞTE O POZİSYON
(Fotoğraflar: beIN Sports)
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