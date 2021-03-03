03 Mart 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan transferde Julian Draxler bombası! Sezon sonunda...

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, bir yandan şampiyon olmak isterken öbür yandan gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Belhanda ile yeni mukavele imzalamayı planlamayı düşünmeyen Cimbom, Paris-Saint Germain'in (PSG) yıldızı Julian Draxler'e kancayı taktı. Alman 10 numaranın Fransız temsilcisiyle sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan transferde Julian Draxler bombası! Sezon sonunda...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.03.2021

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, toplam 13 isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan transferde Julian Draxler bombası! Sezon sonunda...

'de 7'da 7 yaparak liderliğe yükselen sarı-kırmızılı takım, bu süreçte ezeli rakibi Fenerbahçe'yi de deplasmanda devirmeyi başardı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan transferde Julian Draxler bombası! Sezon sonunda...

'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan transferde Julian Draxler bombası! Sezon sonunda...

Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan transferde Julian Draxler bombası! Sezon sonunda...

Galatasaray'da Younes ile yolun sonuna gelindi. Faslı futbolcu, son olarak BB Erzurumspor maçındaki isteksiz futbolu ile şimşekleri üzerine çekerken sarı-kırmızılı ekip de arayışlarını hızlandırdı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan transferde Julian Draxler bombası! Sezon sonunda...

Adaylar arasında dikkat çekiyor. Alman futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve PSG Sportif Direktörü Leonardo, "Durumun nasıl olduğunu göreceğiz. Şu an bir görüşme yok ama konumunu açıklığa kavuşturmamız gereken bir oyuncu. Ne yazık ki son sezonlarda daha az fırsat bulsa bile önemli bir oyuncu. Ama o hala önemli bir oyuncu ve olayların nasıl gelişeceğini göreceğiz" dedi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan transferde Julian Draxler bombası! Sezon sonunda...

İLK RESMİ HAMLE ASLAN'DAN
Bu açıklama 'iplerin kopmak üzeri' olduğu şeklinde yorumlanırken Leonardo'nın, France Bleu'ya yaptığı bu açıklamanın ardından L'Equipe'ten Galatasaray'ı da yakından ilgilendiren bir iddia geldi. 27 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki Haziran ayında sözleşmesinin sonunda PSG'den ayrılacağını yazdı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan transferde Julian Draxler bombası! Sezon sonunda...

Juventus'un Draxler'in transferindeki en iddialı takım olduğunu kaydetti. Le 10 Sports ise Draxler'i Juventus'un düşündüğünü ancak ilk resmi hamlenin Galatasaray'dan geldiğini iddia etti. Serie A devinin, daha fazla beklerse sarı-kırmızılı ekip tarafından ikna edilmek için çok uğraşılan Alman yıldız için saf dışı kalabileceğini yazdı. Bu gelişme sarı-kırmızılıları heyecanlandırdı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan transferde Julian Draxler bombası! Sezon sonunda...

KAYNAK HAZIR
Galatasaray, Draxler'i isterken maliyetini karşılamak için de çalışmalar sürüyor. Cimbom'da 'nın sözleşmesi bitiyor. Ayrıca yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Falcao ve Babel'e de takım aranıyor. 3 futbolcunun gönderilmesi halinde 11 milyon euro'ya yakın bir para Galatasaray'ın kasasında kalacak ve bu para Draxler başta yeni transferler için kullanılacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan transferde Julian Draxler bombası! Sezon sonunda...

430
Dünya Kupası başta birçok önemli başarısı bulunan Alman futbolcu, kariyeri boyunca çıktığı 430 maçta, 86 gole imza attı. 83 kez de arkadaşlarını golle buluşturdu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan transferde Julian Draxler bombası! Sezon sonunda...

ŞANS BULAMADI
Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı hedefleyen Cimbom'un en önemli hamlelerinden birisi olan Draxler, bu sezon PSG'de 15 maçta şans bulabildi. 3 gol, 2 asistle oynadı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan transferde Julian Draxler bombası! Sezon sonunda...

İSTANBUL'DA OYNAMAK İSTERİM
PSG'nin Alman yıldızı , verdiği bir röportajda, "Türkiye'de oynamayı er ya da geç düşünebilirim. İstanbul'da bir kulüple anlaşırsam benim için güzel bir hayat tecrübesi olur" ifadesini kullanmıştı. Almanya'dan birçok Türk arkadaşı bulunduğunu belirten Draxler, Türk kültürüne hakim olduğunu da kaydetmişti. Bu açıklama da Galatasaray'ı oldukça umutlandırıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan transferde Julian Draxler bombası! Sezon sonunda...

TERİM'İN GÖZDESİ
Fatih Terim, orta sahada taraftarı ve takımı coşturacak bir isim transfer edilmesini isterken Draxler tecrübeli hocanın listesinde başköşede yer alıyor. Terim'in, yönetimden Alman yıldız için şartların zorlanmasını istediği belirtiliyor. (Fotomaç)

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