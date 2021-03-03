Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan transferde Julian Draxler bombası! Sezon sonunda...
Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, bir yandan şampiyon olmak isterken öbür yandan gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Belhanda ile yeni mukavele imzalamayı planlamayı düşünmeyen Cimbom, Paris-Saint Germain'in (PSG) yıldızı Julian Draxler'e kancayı taktı. Alman 10 numaranın Fransız temsilcisiyle sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, toplam 13 isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.
Spor Toto Süper Lig'de 7'da 7 yaparak liderliğe yükselen sarı-kırmızılı takım, bu süreçte ezeli rakibi Fenerbahçe'yi de deplasmanda devirmeyi başardı.
Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.
Galatasaray'da Younes Belhanda ile yolun sonuna gelindi. Faslı futbolcu, son olarak BB Erzurumspor maçındaki isteksiz futbolu ile şimşekleri üzerine çekerken sarı-kırmızılı ekip de arayışlarını hızlandırdı.
Adaylar arasında Julian Draxler dikkat çekiyor. Alman futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve PSG Sportif Direktörü Leonardo, "Durumun nasıl olduğunu göreceğiz. Şu an bir görüşme yok ama konumunu açıklığa kavuşturmamız gereken bir oyuncu. Ne yazık ki son sezonlarda daha az fırsat bulsa bile önemli bir oyuncu. Ama o hala önemli bir oyuncu ve olayların nasıl gelişeceğini göreceğiz" dedi.
İLK RESMİ HAMLE ASLAN'DAN
Bu açıklama 'iplerin kopmak üzeri' olduğu şeklinde yorumlanırken Leonardo'nın, France Bleu'ya yaptığı bu açıklamanın ardından L'Equipe'ten Galatasaray'ı da yakından ilgilendiren bir iddia geldi. 27 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki Haziran ayında sözleşmesinin sonunda PSG'den ayrılacağını yazdı.
Juventus'un Draxler'in transferindeki en iddialı takım olduğunu kaydetti. Le 10 Sports ise Draxler'i Juventus'un düşündüğünü ancak ilk resmi hamlenin Galatasaray'dan geldiğini iddia etti. Serie A devinin, daha fazla beklerse sarı-kırmızılı ekip tarafından ikna edilmek için çok uğraşılan Alman yıldız için saf dışı kalabileceğini yazdı. Bu gelişme sarı-kırmızılıları heyecanlandırdı.
KAYNAK HAZIR
Galatasaray, Draxler'i isterken maliyetini karşılamak için de çalışmalar sürüyor. Cimbom'da Belhanda'nın sözleşmesi bitiyor. Ayrıca yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Falcao ve Babel'e de takım aranıyor. 3 futbolcunun gönderilmesi halinde 11 milyon euro'ya yakın bir para Galatasaray'ın kasasında kalacak ve bu para Draxler başta yeni transferler için kullanılacak.
430
Dünya Kupası başta birçok önemli başarısı bulunan Alman futbolcu, kariyeri boyunca çıktığı 430 maçta, 86 gole imza attı. 83 kez de arkadaşlarını golle buluşturdu.
ŞANS BULAMADI
Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı hedefleyen Cimbom'un en önemli hamlelerinden birisi olan Draxler, bu sezon PSG'de 15 maçta şans bulabildi. 3 gol, 2 asistle oynadı.
İSTANBUL'DA OYNAMAK İSTERİM
PSG'nin Alman yıldızı Julian Draxler, verdiği bir röportajda, "Türkiye'de oynamayı er ya da geç düşünebilirim. İstanbul'da bir kulüple anlaşırsam benim için güzel bir hayat tecrübesi olur" ifadesini kullanmıştı. Almanya'dan birçok Türk arkadaşı bulunduğunu belirten Draxler, Türk kültürüne hakim olduğunu da kaydetmişti. Bu açıklama da Galatasaray'ı oldukça umutlandırıyor.
TERİM'İN GÖZDESİ
Fatih Terim, orta sahada taraftarı ve takımı coşturacak bir isim transfer edilmesini isterken Draxler tecrübeli hocanın listesinde başköşede yer alıyor. Terim'in, yönetimden Alman yıldız için şartların zorlanmasını istediği belirtiliyor. (Fotomaç)
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