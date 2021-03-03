Adaylar arasında Julian Draxler dikkat çekiyor. Alman futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve PSG Sportif Direktörü Leonardo, "Durumun nasıl olduğunu göreceğiz. Şu an bir görüşme yok ama konumunu açıklığa kavuşturmamız gereken bir oyuncu. Ne yazık ki son sezonlarda daha az fırsat bulsa bile önemli bir oyuncu. Ama o hala önemli bir oyuncu ve olayların nasıl gelişeceğini göreceğiz" dedi.



