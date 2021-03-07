Son dakika spor haberi: Galatasaray - Sivasspor maçında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü pankartları!
Süper Lig'in 29. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda, Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Tribünlerdeki 8 Mart Dünya Kadınlar Günüyle ilgili asılan pankartlar dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray - Sivasspor maçının oynandığı Türk Telekom Stadyumu'nda tribünlere 8 Mart Dünya Kadınlar Günüyle ilgili pankartlar asıldı.
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Sivasspor, Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelirken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü unutulmadı. Tribünlerde '8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun', 'Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, öbür yarısını da kadınlar yetiştirir' pankartları bulundu. Ayrıca kadın cinayetine kurban giden Pınar Gültekin, Özgecan Aslan, Ceren Damar, Emine Bulut, Ceren Özdemir, Vesile Dönmez, Aylin Sözer ve Selda Taş'ın fotoğraflarının bulunduğu pankart da 'Unutmadık, unutmayacağız' mesajı yer aldı.
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