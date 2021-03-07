07 Mart 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Sivasspor maçında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü pankartları!

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Sivasspor maçında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü pankartları!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 07.03.2021 Giriş Tarihi: 07.03.2021

'in 29. haftasında 'nda, ile karşı karşıya geldi. Tribünlerdeki 8 Mart Dünya Kadınlar Günüyle ilgili asılan pankartlar dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

- maçının oynandığı 'nda tribünlere 8 Mart Dünya Kadınlar Günüyle ilgili pankartlar asıldı.

'in 29. haftasında Galatasaray ile Sivasspor, Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelirken, unutulmadı. Tribünlerde '8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun', 'Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, öbür yarısını da kadınlar yetiştirir' pankartları bulundu. Ayrıca kadın cinayetine kurban giden , , , , , , ve 'ın fotoğraflarının bulunduğu pankart da 'Unutmadık, unutmayacağız' mesajı yer aldı.

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