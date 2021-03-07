07 Mart 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray’da Fatih Terim'den 6 değişiklik!

G.Saray’da Terim'den 6 değişiklik!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 'u ağırlayan 'da teknik direktör Fatih Terim, son oynanan Ankaragücü maçına göre ilk 11'de 6 değişikliğe gitti. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in 29. haftasında , sahasında DG ile mücadele ediyor. Teknik Direktör Fatih Terim, son oynadıkları MKE Ankaragücü maçının 11'ine göre Sivas karşısında rotasyona gitti ve 6 değişiklik yaptı. Terim, DeAndre Yedlin, Ömer Bayram, Etebo, Emre Kılınç, Arda Turan ve Mustafa Muhammed'in yerinde Linnes, Saracchi, Taylan, Belhanda, Babel ve Falcao'ya görev verdi. Sahaya kaptan olarak Muslera çıktı. Mustafa Muhammed kırmızı kart cezası, Emre Taşdemir de sakatlığından dolayı kadroda yer almıyor.

MARCELO SARACCHI 5 MAÇ SONRA SAHADA

Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, 4'ü lig, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere 5 maç sonra Sivasspor karşılaşmasıyla formasına kavuştu.

FALCAO 134 GÜN SONRA 11'DE

Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed'in kırmızı kart cezasından dolayı ileri uçta Kolombiyalı golcü Radamel Falcao 11'de yer alıyor. Yıldız futbolcu son olarak ligin 6. haftasında 24 Ekim 2020 tarihinde BB Erzurumspor deplasmanında 11'deydi. 35 yaşındaki golcü, 134 gün sonra 11'de başladı.
Sarı-kırmızılılar, Sivasspor mücadelesine Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Younes Belhanda, Ryan Babel, Henry Onyekuru ve Radamel Falcao 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Okan Kocuk, Halil Dervişoğlu, Etebo, Kerem Aktükoğlu, Ömer Bayram, Yedlin, Christian Luyindama, Emre Kılınç, Arda Turan ve Sofiane Feghouli bekliyor.

Kasımpaşa ile oynanan maçta yoğun kar yağışından dolayı bozulan zeminde ise sıkıntı devam etti. Sivasspor karşılaşmasında Türk Telekom Stadyumu zeminin bozuk olduğu gözlendi.

Terim'den Feghouli sözleri! haberin devamı

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