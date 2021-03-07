Galatasaray-Sivasspor maçı öncesi Fatih Terim'den Feghouli sözleri! "Giren çıkan her oyuncu..."
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Feghouli'yi son 30 dakikada ya da bir yarıda görebiliriz. Giren, çıkan her oyuncu bütün enerjiyi ortaya koymalıdır." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor ile Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.
İşte Terim'in o açıklamaları:
Üç günde bir oynamamız, bazı oyuncularımızı değiştirmemizi zorunlu kılıyor. Daha diri, daha iyi oyuncuları oynatmamız gerekiyor. Mümkünse bütün oyuncuları kullanmamız gerekiyor. Saracchi, hazır olduğunu söyledi, onun için kadroya dahil ettim. Feghouli'yi son 30 dakikada yada bir yarıda görebiliriz. Giren, çıkan her oyuncu bütün enerjiyi ortaya koymalıdır.
Bizim önce rakibimiz Sivasspor, sonra ise diğer rakibimiz zemin. Zemin şuan ne halde bilmiyorum, oynadıktan sonra nasıl bir hale gelecek bilmiyorum ama belli bir zaman geçtikçe zemine karşı da mücadele edebiliriz. Geçen hafta kaybedilen 3 puandan sonra bugün galip gelmeliyiz. Biz Galatasaray'ız hedefimiz belli, Ankaragücü maçına kadar kazanan bir ekibimiz vardı, o mağlubiyetin nedenleri de belli. İnşallah bundan sonra da kazanarak gitmeliyiz.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Gençlerbirliği - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Asvel - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague
- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde yasak kalktı? Corona virüsü risk haritası...
- Bitcoin kaç TL oldu? 5 Mart 2021 Bitcoin fiyatı...
- Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig