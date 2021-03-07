07 Mart 2021, Pazar

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Galatasaray-Sivasspor maçı öncesi Fatih Terim'den Feghouli sözleri! "Giren çıkan her oyuncu..."

Terim'den Feghouli sözleri! Giren çıkan her oyuncu...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 07.03.2021 Giriş Tarihi: 07.03.2021

'in 29. haftasında sahasında 'u ağırlayacak. Mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Terim, "Feghouli'yi son 30 dakikada ya da bir yarıda görebiliriz. Giren, çıkan her oyuncu bütün enerjiyi ortaya koymalıdır." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'in 29. haftasında ile 'da teknik direktör , maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Terim'in o açıklamaları:

Üç günde bir oynamamız, bazı oyuncularımızı değiştirmemizi zorunlu kılıyor. Daha diri, daha iyi oyuncuları oynatmamız gerekiyor. Mümkünse bütün oyuncuları kullanmamız gerekiyor. , hazır olduğunu söyledi, onun için kadroya dahil ettim. Feghouli'yi son 30 dakikada yada bir yarıda görebiliriz. Giren, çıkan her oyuncu bütün enerjiyi ortaya koymalıdır.

Bizim önce rakibimiz Sivasspor, sonra ise diğer rakibimiz zemin. Zemin şuan ne halde bilmiyorum, oynadıktan sonra nasıl bir hale gelecek bilmiyorum ama belli bir zaman geçtikçe zemine karşı da mücadele edebiliriz. Geçen hafta kaybedilen 3 puandan sonra bugün galip gelmeliyiz. Biz Galatasaray'ız hedefimiz belli, maçına kadar kazanan bir ekibimiz vardı, o mağlubiyetin nedenleri de belli. İnşallah bundan sonra da kazanarak gitmeliyiz.

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